Lätis on 83 protsenti töötajatest koroona vastu vaktsineeritud

Lätis on 83 protsenti töötajatest koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, teatas majandusministeerium. Südaööst lõppeb aga neli nädalat kestnud öine komandanditund.

Tervishoiu-, sotsiaal-, turismi-, toitlustus- ja haridussektoris on vaktsineeritud üle 95 protsendi töötajatest. Avalikus halduses, rahanduses ja kindlustuses on vaktsineeritud 91-95 protsenti töötajatest. IT-sektoris, põllumajanduses, metsanduses, kaubanduses, jäätmekäitluses ja veevarustuses on vaktsineerituid 81-90 protsenti.

Kinnisvarasektoris, tööstuses, sooja- ja elektritootmises ja ehituses on vaktsineeritud 71-80 protsenti töötajatest ning meelelahutuses, transpordis, kaevandussektoris ja logistika valdkonnas 60-70 protsenti töötajatest.

Nädala algul töötas kõige rohkem vaktsineerimata inimesi tööstuses, kaubanduses, transpordis ja ehitussektoris.

Läti valitsus sidus ettevõtete toetusmeetmed nende töötajate vaktsineeritusega.

Lätis lõppeb pühapäeva südaööl öine liikumiskeeld, mille valitsus kehtestas 21. oktoobril. Nelja nädala jooksul ei olnud inimestel lubatud tungiva vajaduseta lahkuda kodust ajavahemikus 20.00-05.00.