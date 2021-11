Lutsar: teadusnõukoja roll tahab üle defineerimist

Valitsust koroonakriisis nõustava teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul tuleks teadusnõukoja roll koroonakriisi lahendamisel üle defineerida, sest esialgsed teadusnõukoja ülesanded on lahendatud.

"Loomulikult need probleemid, milleks teadusnõukoda esialgu loodi, on praeguseks tõenäoliselt lahendatud või sinna teadusnõukoda enam panustada ei saa, aga võivad olla ees teised väljakutsed," ütles Lutsar ERR-ile.

"Üle defineerimist tahaks see, missugune roll jääb teadlastele ja missugune roll jääks valitsusele ja ametkonnale," lisas ta.

"Niimoodi funktsioneerida, nagu me oleme kaks aastat funktsioneerinud, et oleme töötanud kahel kohal korraga ja kõik nädalavahetused, niimoodi ilmselt inimesed ei jõua ja see ei ole ka vajalik," märkis Lutsar.

Viroloogiaprofessori Andres Meritsa lahkumine teadusnõukojast on Lutsarile teada juba kuu aega tagasi. Lutsar ei osanud öelda, kas Meritsa koht jääb tühjaks või tuleb tema asemele keegi teine.

Konflikti ei maksa Meritsa lahkumisest Lutsari sõnul otsida. "Seda ei ole. Seda ei ole kunagi olnud ja seda ka ei tule," lausus Lutsar.

Nõukotta kuuluvad veel TÜ matemaatilise statistika professor Krista Fischer, TÜ psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ja TÜ kirurgiliste haiguste professor Peep Talving ja TÜ kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla.