Frontexi juhi hinnangul võib migrandikriis kesta veel kaua

"Me näeme oma riskianalüüsist, et kõik tegurid, mis selle kriisi vallandasid, on endiselt paigas ja asjad ei liigu ega taandu... Peame olema valmis selle olukorraga pikka aega silmitsi seisma," ütles Fabrice Leggeri uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

Euroopa Liit süüdistab Valgevene režiimi kriisi tekitamises osana hübriidrünnakust bloki vastu, kuna Läänega vastasseisu sattunud riik jagab Lähis-Idas oma viisasid, lennutab migrante Minskisse ja suunab neid illegaalsele piiriületamisele EL-i suunas.

Poola piirivalve teatel tehti oktoobris üle 17 000 ebaseadusliku piiriületuskatse, mis on üle kahe korra rohkem kui septembris. Praeguseks on tuhanded migrandid asunud telkima Valgevenes, Poola piiri lähedal, kuna Poola ei lase neid üle oma piiri.

Poola on keeldunud Frontexi täiendavast toetusest teiste riikide piirivalvurite näol, kinnitades, et tal on selleks piisavalt suured jõud piiril. Poola valitsust on kritiseeritud selle eest, et ta on keeldunud Frontexi abist ning ei lase ka ajakirjandust ja abiorganisatsioone piiritsooni.

Leggeri ütles, et kuigi Frontex ei ole Poola toetuseks kohapeale saanud abi saata, arutab agentuur täiendavate satelliidipiltide jagamist riigiga. Samuti kavatseb ta aidata Poolal migrante nende kodumaale, näiteks Iraaki, tagasi saata.

Leggeri märkis, et kriis piiril on geopoliitiline, aga Frontex operatiivtasandil tegutsev agentuur. Tema sõnul on vaja poliitilist otsust, et välja selgitada, millist toetust võivad sellised riigid nagu Poola vajada.