Biden väljendas suurt muret Poola-Valgevene piiril toimuva pärast

"See on suur mureallikas," ütles ta. "Me edastasime oma mure Venemaale, me edastasime oma mured Valgevenele," ütles Biden Valge Maja juures ajakirjanikele. "Me leiame, et see on probleem," lisas USA president.

Euroopa Liit süüdistab Minskit kriisi tekitamises osana hübriidrünnakust bloki vastu – Valgevene viisade jagamises Lähis-Idas, migrantide kohale lennutamises ja nende illegaalsele piiriületuse tõukamises. Poola neid oma riiki ei lase ning nüüd telgivad tuhanded migrandid Valgevene lääneosas Poola piiri lähedal.

Bideni kommentaar järgnes asepresidend Kamala Harrise sarnasele mureavaldusele, mille ta tegi oma visiidil Prantsusmaale, kus ta arutas teemat Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

"Valgevene tegevus on väga murettekitav. Ma arutasin seda president Macroniga. Maailm ja selle liidrid jälgivad seal toimuvat," ütles Harris pressikonverentsil Pariisis.