Tallinna koolides jätkub hajutamine ja distantsõpe ka järgmisel nädalal

Toimus avatud arutelu ja koolijuhid jõudsid arusaamale, et hajutatust ja distantsõpet tuleb jätkata, ütles Pajula.

"Koolijuhid ei näe distantsõppes midagi häirivat või hariduse kvaliteeti langetavat, vaid näevad selles lihtsalt üht õppevormi. Kohtumise resümee: jäädakse kokkulepete juurde ehk ka järgmisel nädalal jätkub plaanipäraselt õpilaste hajutamine ja distantsõpe kõigis nendes koolides, kus see seni on toimunud," ütles Pajula.

Pajula sõnul on näha Tallinna koolides positiivseid trende ja see tähendab, et linna kehtestatud distantsõpe on end õigustanud. Kollete arv on langenud üheksa võrra 57 kolde peale, nakatunute arv 1160 inimeselt 919 inimesele, ütles ta. Nakatumise näitajad on langenud 40 protsendi võrra.

Uued kolded, mis eelmisel nädalal tekkisid, olid enamik 1. kuni 4. klassini ja gümnaasiumiastmes, märkis Pajula. "See on näide, et kui haigusahel katkestada kaheks nädalaks, on võimalik haigusele piir panna. See on tõestus ka sellest, et (Tallinna distantsõppe) meetmed olid vajalikud," lausus ta.

Pajula märkis, et sellest ei tasu järeldada, et kõik on hästi, sest Covid on endiselt koolides sees.

Tallinna linna distantsõpet on kritiseerinud teiste hulgas haridusminister Liina Kersna. Seda pole toetanud ka valitsuse teadusnõukoda.