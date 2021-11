Hollandi politsei avas koroonaprotestijate pihta tule

Linnapea Ahmed Aboutaleb ütles laupäeva varahommikul ajakirjanikele, et politsei tundis mitut puhku vajadust enesekaitseks relvad välja võtta, sest rahutused haarasid kesklinna ostukvartali, puhkesid tulekahjud, korravalvureid pilluti kivide ja ilutulestikurakettidega.

"Nad tulistasid protestijaid, inimesed said viga," ütles Aboutaleb, kuid ei täpsutanud vigastatute arvu. Politsei tegi ka hoiatuslaske.

Kokkupõrgetes sai viga ka mitu politseinikku, kümned inimesed peeti kinni ja pärast turvakaamerate salvestiste läbivaatamist tuleb vahistamisi ilmselt veel, ütles linnapea.

Sündmuspaiga fotodel on näha vähemalt ühte põlevat politseiautot ja teist, millel on jalgratas läbi esiklaasi visatud.

Märulipolitsei ja veekahuri abiga saavutati pärast keskööd linnas rahu.

Rotterdamis juhtunu on üks suuremaid vägivallapuhanguid Hollandis kogu koroonapiirangute aja jooksul. Ka jaanuaris, kui kehtestati öine liikumiskeeld, ründasid piirangute vastased Rotterdamis politseid.

Justiitsminister Ferd Grapperhaus taunis laupäevaõhtuseid sündmusi.

"Eileõhtust märatsemist ning äärmuslikku vägivalda politseinike, märulipolitsei ja tuletõrjujate vastu Roterdamis oli vastik vaadata," ütles ta.

"Protestimine on meie ühiskonnas tähtis õigus, aga see, mida eile õhtul nägime, on lihtsalt kuritegelik käitumine. Meele avaldamisega ei olnud sel midagi pistmist."

Rotterdami rahutustest jagusaamiseks tulid appi politseinikud teistest Hollandi piirkondadest. Kohaliku meedia andmetel olid asjasse segatud ka jalgpallihuligaanide jõugud.

Tulistamise asjus on alustatud juurdlust, nagu nõuavad Hollandi seadused, kui politsei kasutab relvi.

Amsterdam jätab Rotterdami rahutuste tõttu koroonameeleavalduse ära

Laupäevaks kavandatud koroonapiirangute vastane meeleavaldus Hollandi pealinnas Amsterdamis jäetakse ära, sest eelmisel õhtul läks Rotterdami protest vägivaldseks ja vähemalt seitse inimest sai vigastada.

"Eile õhtul pääses Rotterdamis põrgu valla," ütles rahva laupäeval meelt avaldama kutsunud ühendus United We Stand Europe Facebookis.

Pärast seda ei tundunud Amsterdamis meeleavalduse läbiviimine enam õige, ütles United We Stand Europe.

Lõuna-Hollandis Breda linnas kavandatud meeleavaldus siiski toimub, teatas kohalik meedia.