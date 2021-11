Elizabeth II jääb ilma Barbadose riigipea ametikohast

Barbados peab Elizabeth II tagandamist enesekindluse märgiks, et vabaneda lõplikult oma koloniaalaja minevikust, vahendas Reuters.

"See on koloniaalse ärakasutamise loo lõpp. See on ajalooline hetk Barbadosele ja kogu Kariibi mere piirkonnale, ütles Barbadose ajaloolane Hilary Beckles.

Barbados on Suurbritannia endine koloonia. Esimene Inglise laev saabus saarele juba 400 aastat tagasi.

Barbados iseseisvus juba 55 aastat tagasi. Riigipeaks jäi siiski edasi Suurbritannia monarh.

Buckinghami palee teatel on riigipea küsimus Barbadose elanike siseasi.

Suurbritannia troonipärija prints Charles sõidab Barbadosele tseremooniale, millega tähistatakse Elizabeth II riigipea ametikohalt tagandamist.

Barbados jääb edasi Rahvaste Ühenduse liikmeks. Ühendus koosneb 54 riigist, riigid asuvad Aafrikas, Euroopas ja Vaikse ookeani piirkonnas.