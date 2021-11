WSJ: Erdogan otsib finantskriisi tõttu abi piirkondlikult rivaalilt

Türgi liir on kaotanud viimase kaheksa kuuga 40 protsenti oma väärtusest. Türklaste usaldus liiri suhtes väheneb. Türgi linnades levivad meeleavaldused.

"Mine minema AKP (Erdogani partei)," teatas teisipäeval rühm meeleavaldajaid Istanbulis.

Türgi ja AÜE konkureerivad Lähis-Ida regioonis mõjuvõimu pärast. Türgi otsib nüüd hädasti välisinvesteeringuid. AÜE aga otsib toetust, et võidelda oma suurima rivaali Iraani vastu. AÜE on maailma üks naftarikkamaid riike.

Mõlema riigi ametnikud ütlesid, et investeeringud on läbirääkimistel päevakorras, vahendas The Wall Street Journal.

Türgi ametnike sõnul on kohtumine osa Lähis-Ida ümberkorraldamisest, kuna USA vähendab piirkonnas oma kohalolekut.

Türgi finantskriis sai alguse pärast seda, kui Türgi keskpank alandas intressimäärasid. Erdogan pooldab madalamaid intressimäärasid, mis tema sõnul suurendab majanduskasvu. Viimase kahe aasta jooksul on Erdogan vallandanud kolm keskpanga juhti.