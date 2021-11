Uus seadus paneb MMS-iga "ravitsejatele" ja laste tätoveerijatele suured trahvid

Riik on aastaid olnud kimpus ebateaduse propageerijatega, kes erinevate haiguste käes vaevlejatele ühe ja universaalse lahendusena kodukeemiat neelata on soovitanud. MMS-i tarvitamisel ilmnenud mürgitustunnuseid nagu iiveldus, oksendamine jms on ohtliku keemia müüjad põhjendanud raviomaduse ilmnemisena. Paraku on naiivsed inimesed "tohterdanud" kloorilahusega ka oma lapsi ja lemmikloomi.

Kui seni puudusid terviseametil selged hoovad mürgimüüjate liistule tõmbamiseks, siis nüüd saab amet selleks volitusi juurde, karmistuvad ka trahvid teiste inimeste tervist potentsiaalselt sandistavate ilu- ja tervisetoodete pähe pakutava kauba müümise eest.

"Seadus loob selgemad raamistikud iluteenustele, tervist kahjustavatele ja potentsiaalselt ohtlikele terviseteenustele," sõnastas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Kui inimene või ettevõte pakub sisuliselt inimese tervisele ohtlikku toodet või teenust, lubades maagilisi raviomadusi, siis see pole enam lihtsalt süütu muinasjutu rääkimine, siis on see ohtlik ja riik peab sekkuma. Mis tahes toodet-teenust pakkudes tuleb esitada faktipõhist ja õiget infot."

Oluline on just oht tervisele. Mõjuta kristallide müümine, millega kaasneb igasugu ulmelisi lubadusi, alates armastuse ligitõmbamisest ja lõpetades karma puhastamisega, saab aga jätkuda.

"Ilma mõjuta kristallid ei kahjusta inimese tervist otseselt, aga kui müüja pakub tervisele ohtlikke mürke nagu MMS, siis peab riik olema oluliselt resoluutsem - peab saama lõpetada kiirelt selliste toodete reklaami. Seda lollimängimist, et müün puhastusainet, aga kui keegi otsustab seda juua, on see tema valik, kui teame, mis otstarbel seda tegelikult pakutakse, ka lastele, ei saa riik lihtsalt kõrvalt vaadata," ütles Kiik. "Libameditsiini kahju, mis on ajas kasvav, on eriti selgelt väljendunud koroonakriisi ajal, kus inimestele pakutakse süüdimatult kodukeemiat raske haiguse raviks, mingi osa inimesi kahjuks ka kasutab. Terve mõistusega on see mõistetamatu, et teenitakse raha teise inimese tervise kahjustamise pealt. Riik on olnud liiga nõrk sellega tegelemisel. Libameditsiini pealetung on olnud küllalt intensiivne, mistõttu ohud rahvatervisele, sealhulgas lastele, on märkimisväärselt suurenenud."

Trahvida saab selle eest, kui mõni ettevõte või eraisik müüb ravimi pähe midagi, mis tegelikult tervist kahjustab. Ja trahvid tulevad senisest märksa kopsakamad. Tervist kahjustavate kosmeetikatoodete eest võib juriidilist isikut trahvida kuni 50 000 euroga, ohtlike iluteenuste eest kuni 80 000 euroga ning terviseohust teavitamise nõude rikkumise eest, nagu näiteks MMS-i müümine ja selle kahjude eest mitte hoiatamine võib edaspidi minna ettevõtetele maksma kuni 100 000 eurot.

"Trahvimäärad on jäänud ajale jalgu. Karistus peab olema piisavalt tõhus, et panna müüjaid sellest hoiduma," põhjendas Kiik.

Seadus keelab ühemõtteliselt ka tätoveeringute tegemise ja solaariumi alla 18-aastastele, lähtuvalt Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustest, kes on solaariumi vähki põhjustavaks liigitanud. Seni on lapsevanema kirjaliku loaga olnud võimalik neid teenuseid ka alaealistele pakkuda, ent nüüd tuleb hakata küsima dokumenti, et veenduda kliendi täisealisuses. Muidu järgnevad eelnevalt loetletud karmid trahvid.

Ligi kümme aastat ettevalmistamisel olnud seaduseelnõu läheb riigikogus esimesele lugemisele järgmise aasta 12. jaanuaril.