Enim vaktsineerituid on avalikus sektoris, kõige vähem ehitajate seas

Sektoriti on töötajatest kõige rohkem koroonaviiruse vastu vaktsineeritud avaliku halduse ja riigikaitse valdkonnas, vaktsineerimisega hõlmatus on kõige väiksem ehitussektori töötajate seas.

Sektoritest on üle Eesti kõige rohkem töötajaid vaktsineeritud avaliku halduse ja riigikaitse valdkonnas, kus neid on üle 90 protsendi. Järgneb 89 protsendiga tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, 85 protsenti on vaktsineeritud haridusvaldkonna töötajatest.

84,6 protsenti on vaktsineeritud kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkonna töötajatest.

Kõige vähem on vaktsineeritud ehitussektori töötajad – seal on vaktsiinidega hõlmatus 67,7 protsenti. Sellele järgneb veondus ja laondus 70 protsendiga. Täpsustamata tegevusaladel on samuti 70,6 protsenti töötajatest vaktsineeritud.

Statistika sisaldab töölepingu alusel töötajaid ja neid, kelle eest on deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustus. Nende hulgas ei sisaldu õppivad noored, pensionärid, töötud ega mitteaktiivsed.

Töötajatest on kõige rohkem vaktsineeritud Tartu maakonna töötajad, neist on vaktsiinidega hõlmatud 82,65 protsenti. Tartumaale järgnevad 82 protsendiga Hiiumaa töötajad ja 79,27 protsendiga Jõgevamaa töötajad.

Kõige vähem on töötajatest vaktsineeritud 70,62 protsendiga Võrumaal, Ida-Virumaa töötajatest on vaktsineeritud 71,31 protsenti.