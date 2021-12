Taanis jättis lumetorm inimesed IKEA kaubamajja ööbima

Kuus klienti ja umbes tosin töötajat jäid lumetormi lõksu ja veetsid öö poes, magades voodites, mis on mõeldud külastajatele vaatamiseks.

"Magasime näidismööblil meie esimese korruse näidiste saalis, kus meil on voodid, madratsid ja diivanid," ütles poe juhataja Peter Elmose ajalehele Ekstra Bladet.

Taani rahvusringhääling DR teatas, et IKEA kõrval asuva mänguasjadepoe töötajad veetsid samuti öö kaubamajas.

"See on palju parem kui autos magamine. Oli tore ja soe ning oleme rõõmsad, et nad meid sisse lasid," ütles DR-ile mänguasjade poe töötaja Michelle Barrett.

"Naersime selle olukorra üle, sest ilmselt teist korda me seda ei koge," lisas Barrett.