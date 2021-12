Valitsus omikroni tüve tõttu veel piiranguid leevendama ei hakka

Peaminister Kaja Kallas (RE) ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) teatasid valitsuse pressikonverentsil, et suuremaid leevendusi koroonapiirangutes praegu teha ei saa ning valitsus on omikroni tüve tõttu väga ettevaatlik.

"Suuri leevendusi praegu tulla ei saa, pigem on oluline jätkata olemasolevate reeglite täitmist, Covid-tõendi kontrolli ja sealhulgas ka välismaalt, kõrgema nakkusriskiga riikidest tulijate testimist," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Olukorras, kus teadmatust on palju, Euroopa ja maailm liigub tõusutrendis, Eesti hetkel langustrendis, siis ei saa otsustega kiirustada. Eeskätt vaatame neid kohti kus see risk on väiksem, on see välistingimustes spordi- ja huvitegevus, on see teatud kellaaja piirangute küsimus," lisas Kiik.

Kaja Kallas lisas samuti, et veel on põhjust olla väga ettevaatlik. "Nakatumine on küll langustrendis, aga samal ajal haiglate koormus on jäänud teatud platoole pidama. Samamoodi on meil omikroni tüvi. /.../ Kõik üle maailma on selle tüve suhtes veel ettevaatlikud, on liiga vähe teadmisi," ütles Kallas.

"Ühelt poolt me tahaksime liikuda edasi sellega, et oleks võimalik teha leevendusi ja teisest küljest me keegi ei taha seda olukorda, kus meil jälle haiglates hakkavad arvud kasvama ja seetõttu peame olema väga ettevaatlikud," lausus Kallas.

Kallas märkis, et teadusnõukoda ei soovita hetkel ka meelelahutuse kellaajalise piirangu kaotamist.

Ta lisas, et omikroni tüve kohta on valitsusel plaanis kuulata veel terviseameti ja teadusnõukoja täiendavaid ettepanekuid.