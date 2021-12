USA kohus mõistis süüdi kuulsa professori, kes varjas oma Hiina sidemeid

Lieber on Harvardi ülikooli keemilise bioloogia osakonna endine esimees. Ta on tuntud ekspert nanotehnoloogia valdkonnas. USA võimud süüdistasid teda valetamises oma osalemise kohta Hiina valitsuse programmis Thousand Talents. Võimud süüdistasid, et ta ei avaldanud oma tulumaksudeklaratsiooni. Samuti süüdistati Lieberit oma Hiina pangakonto varjamises.

Kohus mõistis Lieberi süüdi kõigis süüdistustes.

Lieber arreteeriti eelmise aasta jaanuaris. Talle esitati süüdistus võimudele valetamises raha kohta, mida ta sai programmi Thousand Talents raames. Programm värbab Hiina välismaiseid teadlasi.

"Lieber valetas oma rolli kohta, mis tal oli Pekingi programmis," ütlesid prokurörid.

Prokurörid näitasid dokumentaalseid tõendeid selle kohta, et Lieber oli Thousand Talentsi programmi raames teinud koostööd Wuhani ülikooliga.

Lieber ütles FBI agentidele, et ta oli Wuhani ülikoolidega koostööd tehes noorem ja rumalam ning uskus, et see partnerlus aitab suurendada tema tuntust, vahendas The Times.

Prokuröride sõnul maksis Wuhani ülikool Lieberile 50 000 dollarit kuus. Raha maksti tema Hiina pangakontole. Lieber avas konto 2012. aastal, kui ta külastas Wuhanit.

Vastutasuks maksete eest, nõustus Lieber Wuhani ülikooli nimel avaldama artikleid ja korraldama rahvusvahelisi konverentse.

Lieberi kohtuprotsess on osa USA justiitsministeeriumi Hiina algatusest, mille eesmärk on riigis vähendada Hiina spioneerimist. See algatati 2018. aastal, kui USA president oli Donald Trump.