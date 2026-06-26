Trumpi endine nõunik tunnistas end süüdi salastatud dokumentide väärkäitlemises

Praeguseks USA presidendi häälekaks kriitikuks saanud Boltonile esitati süüdistus 18 punktis, mis puudutasid salastatud materjalide ebaõiget käitlemist. Algselt eitas ta süüd, vahendas BBC.

Prokurörid märkisid kohtudokumentides, et Bolton jagas kahe sugulasega üle 1000 lehekülje "päevikulaadseid" sissekandeid, mis sisaldasid salastatud teavet tema igapäevaste tegevuste kohta julgeolekunõunikuna.

Reedel tunnistas endine nõunik end süüdi salastatud teabe ebaseadusliku säilitamises.

Boltonit ähvardab kuni viieaastane vanglakaristus ning ta on nõustunud maksma 2,25 miljonit dollarit trahvi, märkisid prokurörid.

CBS Newsi teatel annab Bolton riikliku julgeoleku ametnikele selgitusi ebaseaduslikult hoitud salastatud teabe kohta ning teeb 100 tundi üldkasulikku tööd.

Pärast seda, kui kohtunik reedel kohtus süüdistused ette luges, kinnitas Bolton nende paikapidavust.

"Tegin seda, teie ausus," vastas Bolton küsimusele, kas pani vastavad teod toime. Lisaks avaldas ta kahetsust.

USA meedia teatel määratakse karistus 28. oktoobril.

Pärast istungit ajakirjanikega rääkinud USA prokurör Kelly Hayes märkis, et Bolton teadis, kuidas salastatud teavet käidelda ja kellega seda jagada tohib.

"Samuti oli talle teada, millist kahju võib riigi julgeolekule tekitada tundliku teabe väärkäitlemine," ütles Hayes. "Sellest hoolimata, nagu härra Bolton äsja tunnistas, seadis ta seadust rikkudes meie rahvusliku julgeoleku tõsisesse ohtu."

Bolton vallandati Trumpi administratsioonist 2019. aastal. Oma 2020. aastal ilmunud memuaarides "Tuba, kus see juhtus" meenutas endine nõunik Trumpi alluvuses töötatud aega, kujutades presidenti geopoliitika vallas võhiklikuna.

Valge Maja esitas hagi raamatu avaldamise tõkestamiseks, väites, et see sisaldab salastatud teavet ega ole läbinud nõuetekohast kontrolli. Kohtunik lükkas taotluse tagasi ja raamat ilmus mõni päev hiljem.

Seejärel algatas USA justiitsministeerium uurimise, et selgitada välja, kas Bolton väärkäitles salastatud teavet, kui avaldas osi sellest oma raamatus. Ühtlasi süüdistati teda selles, et ta edastas osa rahvusliku julgeoleku nõuniku päevilt pärinevaid salastatud materjale kahele sugulasele.

Pärast seda on Bolton jäänud presidendi suhtes kriitiliseks. Vastuseks on Trump avaldanud arvamust, et Bolton peaks minema vangi, ja nimetanud teda "limukaks".

Süüdistusakti kohaselt sai ühel hetkel Boltoni kontole, kus dokumente hoiti, ligipääsu häkker. Kurjategija saatis ähvarduse põhjustada "suurim skandaal pärast Hillary [Clintoni] e-kirjade lekkimist".

Boltonile esitatud süüdistus järgnes vahetult teistele kõrgetasemelistele kriminaalasjadele, mis on algatatud Trumpi kriitikute, sealhulgas endise FBI direktori James Comey ja New Yorgi osariigi peaprokuröri Letitia Jamesi vastu.

Endised föderaalprokurörid ja teised õiguseksperdid ütlesid aga BBC-le, et Boltoni juhtum erineb teiste Trumpi kriitikute vastastest menetlustest prokuröride kogutud asitõendite tõttu.

"Suursaadik [Bolton] on oma teod omaks võtnud," ütles üks Boltoni kokkuleppega kursis olev isik BBC-le.

Allika sõnul mõistis Bolton samuti, et kui ta oleks kohtuvaidlust jätkanud, "võinuks tema kaitseks avalikuks tulla ka muud salastatud teavet", ning ta ei soovinud Ameerika Ühendriike "kahjustada".

Enne Trumpi administratsiooniga liitumist töötas Bolton George W. Bushi valitsusajal USA suursaadikuna ÜRO-s. Ühtlasi kuulus ta nende Trumpi kritiseerinud endiste ametnike hulka, kellelt võeti jaanuaris ära salateenistuse kaitse.