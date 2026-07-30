X!

Fauci kasutas põhiseaduslikku õigust ega vastanud senatis küsimustele

Välismaa
Anthony Fauci
Anthony Fauci Autor/allikas: SCANPIX/Andrew Thomas / CNP /MediaPunch
Välismaa

USA allergia- ja nakkushaiguste instituudi (NIAID) endine direktor Anthony Fauci keeldus kolmapäeval senati sisejulgeolekukomitee istungil küsimustele vastamast. Fauci kasutas oma põhiseaduslikku õigust ning viitas ligi 100 korral USA põhiseaduse viiendale parandusele.

Vabariiklased süüdistasid Faucit koroonaviiruse pandeemia põhjustamises või sellele kaasaaitamises, ohtlike teadusuuringute rahastamises Hiinas Wuhanis, kongressile valetamises ning ameeriklaste usalduse õõnestamises USA meditsiinisüsteemi vastu.

Fauci viitas ligi sada korda USA põhiseaduse viiendale parandusele, mille tuntuim säte annab õiguse keelduda enda vastu tunnistamisest. See tähendab, et inimene võib keelduda küsimustele vastamast, kui tema ütlusi võidakse hiljem kasutada tema vastu kriminaalmenetlus. 

"Advokaatide soovitusel keeldun lugupidavalt vastamast, tuginedes oma õigustele põhiseaduse viienda paranduse alusel," kordas  Fauci enam kui 100 korda peaaegu kolmetunnise ärakuulamise ajal senati sisejulgeolekukomitee ees.

USA endine president Joe Biden andis juba 2025. aasta alguses ennetavalt Faucile armu. Armuandmine ei kaitse aga inimest võimaliku valevandesüüdistuse eest, kui ta annab vande all teadlikult ebaõigeid ütlusi. Samuti ei pruugi see kaitsta muude süüdistuste eest, mis ei kuulu armuandmise alla. 

Ajaleht The New York Times kirjutab, et viimane kuulamine tõi esile parteilised erimeelsused Fauci suhtes.

Komitee vabariiklasest esimees Rand Paul süüdistas Faucit selles, et tema juhitud teadusuuringud võisid kaasa aidata koroonapandeemia puhkemisele. Paul vihjas ka sellele, et Fauci võis pandeemiast isiklikku kasu lõigata.

Ka teised vabariiklastest senaatorid süüdistasid ja pilkasid Faucit. Demokraatidest senaatorid astusid aga Fauci kaitseks välja ning nimetasid kuulamist poliitiliseks rünnakuks.

Rand Pauli ja Fauci vahelt jooksis must kass läbi juba aastaid tagasi. Paul süüdistas Faucit juba 2021. aastal valetunnistuse andmises, kuid Fauci sõnul oli hoopis senaator see, kes valetas.

Fauci ütles oma seekordses lühikeses avasõnas, et on oma 38 aasta jooksul NIAID-i juhina andnud kongressile ütlusi enam kui 200 korral.

"Selle aja jooksul olen tõestanud, et usun kongressi õiguspärase järelevalve väärtusesse ja austan seda. Ent, arvestades senaator Pauli ilmselget kinnisideed nõuda minu vastutusele võtmist, tema korduvaid laimavaid märkusi minu kohta ning hiljutist minu toimetamata isikliku päeviku avalikustamist eesmärgiga mind häbistada ja hirmutada, saan teha vaid ühe järelduse. Ainus põhjus, miks ta mind selle komitee ette kutsub, on soov panna mind ütlema midagi, mis õigustaks tema korduvaid avalikke lubadusi, et ma satun, tema sõnu kasutades, trellide taha," ütles Fauci. 

Paul avaldas möödunud nädalavahetusel enam kui 1100 lehekülge Fauci päevikust, mis sisaldab lisaks teaduslikele tähelepanekutele ka isiklikke märkmeid, sealhulgas Fauci mõtteid oma ootamatu kuulsuse kohta. Vabariiklased kasutavad nüüd päevikus leiduvat materjali Fauci ründamiseks.

Vahetult enne kuulamist avaldas 155 arstist, teadlasest ja rahvatervise eksperdist koosnev rühm avaliku kirja, milles kaitsti Faucit ning mõisteti hukka Trumpi administratsiooni rünnakud teadlaste ja teaduse vastu. Kirja koostasid eksperdid, kes tegid Fauciga tihedat koostööd 1980. ja 1990. aastatel AIDS-i kriisi ajal.

Fauci ise langes pandeemia ajal parempoolsete aktivistide terava kriitika alla, viimased süüdistavad Faucit maskikohustuses ja muudes piirangutes. Viimane kuulamine näitas taas, et Fauci tegevus pandeemia ajal on USA poliitikas terav vaidlusteema. Seda ajal, mil riiki ootavad sügisel ees vahevalimised.

Viimane kuulamine ei pakkunud uusi tõendeid koroonaviiruse päritolu kohta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The New York Times

Samal teemal

ooper saaremaal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:38

Reumatoloog: inimesed tarbivad ohtlikke aineid teadmatusest

12:32

Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

12:30

Keelenupp. Sobiv momentum vabaneda momentumiga "momentumist"

12:23

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

12:22

Times: salapärane haigus tappis Keenias 15 elevanti

12:20

Raadiouudised (30.07.2026 12:00:00)

12:13

Ove Mustingu must komöödia "Seatapp" jõuab kinodese septembri lõpus

11:57

Uue kujundusega rahatähtede ringlusesse jõudmine võtab mitu aastat

11:52

Sideettevõtjad: jõuorganitel sidet piirata lubav määrus on seadusega vastuolus

11:42

Marcus Viks sai Portugalis 11. koha

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

29.07

Vaikses ookeanis küpseb ajalooline El Niño

28.07

Ida-Virumaal avati esimene Peipsi-äärne spaa

29.07

OpenAI tehisarumudel korraldas iseseisvalt veel küberrünnakuid

29.07

Prantsusmaa saatis riigist välja Kremli-meelse ajakirjaniku

29.07

Meedia: Ukraina ründas Rjazani naftatehast ja logistikakeskust Uuendatud

29.07

USA meedia: Iraan kavatses raketirünnakuga tabada Ukraina sadamat

09:27

Ukraina ja Venemaa vahetasid ööl vastu neljapäeva võimsaid õhulööke Uuendatud

29.07

Meedia: Vene drooniettevõtte juht sai tulistamises raskesti viga

07:44

USA andis Iraani üllatusrünnakule vastulöögi

29.07

Maive Rute: olen valmis Ülle Madisega debateerima

ilmateade

SPORT

12:23

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

11:42

Marcus Viks sai Portugalis 11. koha

11:07

Liidrikoht Evansile kindlust ei anna: aasta lõpp kujuneb pingeliseks

10:45

Saja-aastane Kadrioru staadion on näinud nii Nurmi hiilgust kui ka Propelleri mässu

loe: kultuur

12:32

Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

12:30

Keelenupp. Sobiv momentum vabaneda momentumiga "momentumist"

12:13

Ove Mustingu must komöödia "Seatapp" jõuab kinodese septembri lõpus

11:12

Ilmumas on biitlite seni avaldamata muusikat

loe: eeter

12:32

Gunnar Viese: Eesti raskeroki skeene on saanud uue hingamise

11:57

Uue kujundusega rahatähtede ringlusesse jõudmine võtab mitu aastat

10:45

Saja-aastane Kadrioru staadion on näinud nii Nurmi hiilgust kui ka Propelleri mässu

29.07

Andrus Ansip: pronksiöö tõestas paljudele, et Eesti on iseseisev riik

Raadiouudised

11:10

Venemaa võtab enda konrolli alla välismaa ettevõtete vara

09:20

Raadiouudised (30.07.2026 09:00:00)

29.07

Päevakaja (29.07.2026 18:00:00)

29.07

Pikalt tehtud rehabilitatsioonisüsteemi reformiplaan saab jätkuvalt kriitikat

29.07

PPA on viimase nädala jooksul tabanud 63 illegaalset migranti

29.07

Raadiouudised (29.07.2026 15:00:00)

29.07

Tartu vald tahab uut politseimaja Raadile

29.07

Põltsamaal jõuab tänavu purkidesse üle tuhande tonni kurke

29.07

Neljapäeval tuleb sajuta ilm

29.07

Raadiouudised (29.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo