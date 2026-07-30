Fauci kasutas põhiseaduslikku õigust ega vastanud senatis küsimustele

USA allergia- ja nakkushaiguste instituudi (NIAID) endine direktor Anthony Fauci keeldus kolmapäeval senati sisejulgeolekukomitee istungil küsimustele vastamast. Fauci kasutas oma põhiseaduslikku õigust ning viitas ligi 100 korral USA põhiseaduse viiendale parandusele.

Vabariiklased süüdistasid Faucit koroonaviiruse pandeemia põhjustamises või sellele kaasaaitamises, ohtlike teadusuuringute rahastamises Hiinas Wuhanis, kongressile valetamises ning ameeriklaste usalduse õõnestamises USA meditsiinisüsteemi vastu.

Fauci viitas ligi sada korda USA põhiseaduse viiendale parandusele, mille tuntuim säte annab õiguse keelduda enda vastu tunnistamisest. See tähendab, et inimene võib keelduda küsimustele vastamast, kui tema ütlusi võidakse hiljem kasutada tema vastu kriminaalmenetlus.

"Advokaatide soovitusel keeldun lugupidavalt vastamast, tuginedes oma õigustele põhiseaduse viienda paranduse alusel," kordas Fauci enam kui 100 korda peaaegu kolmetunnise ärakuulamise ajal senati sisejulgeolekukomitee ees.

USA endine president Joe Biden andis juba 2025. aasta alguses ennetavalt Faucile armu. Armuandmine ei kaitse aga inimest võimaliku valevandesüüdistuse eest, kui ta annab vande all teadlikult ebaõigeid ütlusi. Samuti ei pruugi see kaitsta muude süüdistuste eest, mis ei kuulu armuandmise alla.

Ajaleht The New York Times kirjutab, et viimane kuulamine tõi esile parteilised erimeelsused Fauci suhtes.

Komitee vabariiklasest esimees Rand Paul süüdistas Faucit selles, et tema juhitud teadusuuringud võisid kaasa aidata koroonapandeemia puhkemisele. Paul vihjas ka sellele, et Fauci võis pandeemiast isiklikku kasu lõigata.

Ka teised vabariiklastest senaatorid süüdistasid ja pilkasid Faucit. Demokraatidest senaatorid astusid aga Fauci kaitseks välja ning nimetasid kuulamist poliitiliseks rünnakuks.

Rand Pauli ja Fauci vahelt jooksis must kass läbi juba aastaid tagasi. Paul süüdistas Faucit juba 2021. aastal valetunnistuse andmises, kuid Fauci sõnul oli hoopis senaator see, kes valetas.

Fauci ütles oma seekordses lühikeses avasõnas, et on oma 38 aasta jooksul NIAID-i juhina andnud kongressile ütlusi enam kui 200 korral.

"Selle aja jooksul olen tõestanud, et usun kongressi õiguspärase järelevalve väärtusesse ja austan seda. Ent, arvestades senaator Pauli ilmselget kinnisideed nõuda minu vastutusele võtmist, tema korduvaid laimavaid märkusi minu kohta ning hiljutist minu toimetamata isikliku päeviku avalikustamist eesmärgiga mind häbistada ja hirmutada, saan teha vaid ühe järelduse. Ainus põhjus, miks ta mind selle komitee ette kutsub, on soov panna mind ütlema midagi, mis õigustaks tema korduvaid avalikke lubadusi, et ma satun, tema sõnu kasutades, trellide taha," ütles Fauci.

Paul avaldas möödunud nädalavahetusel enam kui 1100 lehekülge Fauci päevikust, mis sisaldab lisaks teaduslikele tähelepanekutele ka isiklikke märkmeid, sealhulgas Fauci mõtteid oma ootamatu kuulsuse kohta. Vabariiklased kasutavad nüüd päevikus leiduvat materjali Fauci ründamiseks.

Vahetult enne kuulamist avaldas 155 arstist, teadlasest ja rahvatervise eksperdist koosnev rühm avaliku kirja, milles kaitsti Faucit ning mõisteti hukka Trumpi administratsiooni rünnakud teadlaste ja teaduse vastu. Kirja koostasid eksperdid, kes tegid Fauciga tihedat koostööd 1980. ja 1990. aastatel AIDS-i kriisi ajal.

Fauci ise langes pandeemia ajal parempoolsete aktivistide terava kriitika alla, viimased süüdistavad Faucit maskikohustuses ja muudes piirangutes. Viimane kuulamine näitas taas, et Fauci tegevus pandeemia ajal on USA poliitikas terav vaidlusteema. Seda ajal, mil riiki ootavad sügisel ees vahevalimised.

Viimane kuulamine ei pakkunud uusi tõendeid koroonaviiruse päritolu kohta.