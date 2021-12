Jõulude ajal annetatud toidust jätkub loomade varjupaigal mitmeks kuuks

Nii vahetult enne jõulupühi kui ka veel jõululaupäeval oli Tartu koduta loomade varjupaigas sagimist ja annetuste vastuvõtmist palju. Võrreldes eelmise aastaga on annetusi ka rohkem ja nii on loomadel toiduvaru mitmeks kuuks tagatud.

Kui tavapäraselt on varjupaiga esises parklas vaid mõni üksik auto, siis pühade ajal ja eel on rahvast palju. Osa inimesi on võtmas uut lemmiklooma, teised toovad aga veel varjupaigas elavatele head ja paremat.

"Kuna sellel hetkel just sattus siia palju kuldseid retriivereid ja mina olen kuldsete retriiverite tõuühingust, siis me mõtlesime, et näituste jäägid ja oma koerte auhinnad toome siia nendele toiduks. On kümme neljakilost kotti ja konserve, loodame, et on natukene abi nendele koertele," rääkis Külli.

Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuhi Kirke Roosaare sõnul on kõige enam toodud loomadele toitu, mida on saabunud varjupaika tonnides. Täpset kogust on aga Roosaare sõnul raske hinnata.

"Jõulude aeg on meil alati väga rikkalik ja tihtipeale saame päris mitu kuud sellega hästi hakkama. Kuna meil on sel aastal hästi palju koeri sees aasta lõpu seisuga, siis see on suureks abiks olnud," lausus Roosaar.

Ootamatult suurt huvi loomadele annetamise vastu nägi ka veterinaarmeditsiini üliõpilaste selts, mis aitas koguda annetusalgatusega raha üheksale varjupaigale veterinaarseteks toiminguteks. Püstitatud eesmärk, 600 eurot, sai täidetud juba detsembri keskpaigaks.

"Annetusi tuli väga palju ja me ei osanud arvata, et huvi või inimeste soov varjupaiga loomadele annetada nii suur on. Internet on ikkagi väga suur abimees annetuste kogumisel, järgmisel aastal on kindlasti suurem eesmärk," lausus seltsi kommunikatsioonijuht Elis-Anett Urbmets.