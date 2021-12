Kaitseliidu liikmemaks on euro kuus, kuid selle tasumine kipub mõnelgi unuma

Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kaitseliitlasel on kaks kohustust. Esiteks tuleb osaleda Kaitseliidu tegevustes 48 tundi aastas ja teiseks tuleb tasuda Kaitseliidu liikmemaks, mis on 12 eurot aastas ehk euro kuus. See ei tohiks kellelgi üle jõu käia.

"Ja teistpidi: kuna kõik Kaitseliidu tegevused on ju inimestele tasuta ehk kui 48 tundi inimene võtab Kaitseliidu tegevustest osa, siis igal juhul saab ta oma 12 eurot tagasi ja peale ka. Lisaks on see, et see 12 eurot on täna öeldud, et selle /.../ saab iga malevkond kulutada /.../ oma parema äranägemise järgi. Kas nad ostavad selle eest varustust või midagi muud, see on nende teha," selgitas Miil.

Pärnumaa malevas on küll piirang, et individuaalseteks ja personaalseteks soetusteks seda raha kulutada ei tohi.

Liikmete hulgas on ka võlglasi.

"Meil on ikka võlglasi ka ja eks me sellega ka tegeleme. Me sellel aastal olemegi teinud ühe kampaania ja saatnud inimestele maksekorraldusi koju ja tuletanud meelde, et see 12 eurot tuleks ära maksta. /.../ Me ei küsi kõikide liikmete käest. Täna on Kaitseliidu Pärnumaa maleva juhatuse poolt vabastatud üle 60-aastased inimesed. Lisaks need, kes õpivad koolis, ehk siis kooliõpilased-noorkaitseliitlased. /.../ Ja need, kes on ajateenistuses. /.../ Need on just see seltskond, kellel ei ole endal võib-olla sissetulekut või sissetulek on väiksem," rääkis Miil.

Kaitseliidu Pärnumaa malevas on üle 1500 liikme.