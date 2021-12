Mustamäe Keskuse uus omanik on ostnud Eestis ohtralt ärikinnisvara

Teisipäeval teatas East Capital Real Estate, et müüb Tallinnas Mustamäe Keskuse, kuid ei avaldanud keskuse ostjat. Keskuse ostnud Läti ettevõtja jaoks on see juba mitmes investeering Eesti ärikinnisvarasse.

Algselt teatas keskuse müügist selle East Capital Real Estate, mille omanik ja haldaja on ettevõte olnud alates selle rajamisest 2016. aastal.

Praeguseks on selgunud, et keskuse uueks omanikuks on ettevõte nimega Brcks SPV5, milles kuulub 10-protsendiline osalus Vitali Kõllometsale ja 90-protsendiline osalus Läti ettevõtjale Maksims Mališkole.

Mustamäe Keskuse ost pole Mališko jaoks esimene investeering ärikinnisvarasse Eesti turul. Nimelt kuulub talle ka näiteks Priisle äripark ja K2 LoftOffice Mustamäel, mille ostis mullu 21 miljoni euroga. Ka toona avaldatud teatest ei selgunud, kes on kinnisvara ostja.

Mališko ja Kõllometsa ettevõtetele kuulub ka Maleva Äripark, mis annab üürile laopindasid ja kontoriruume Põhja-Tallinnas.

Kusjuures on suurem osa Mališkole ja Kõllometsale kuuluvaid Eesti ettevõtteid asutatud viimase 1,5 aasta jooksul.

Mustamäe Keskuse omanikfirmale Project Bricksile kuulub ka Taevakivi ärimaja Lasnamäel, äri-ja tootmismaa Jõelähtmel aadressil Ilunurme 2, ärihoone Vaela külas aadressil Kangru 17.

Lätis on Mališko tegutsenud peamiselt laenuäris, aga samuti investeerinud ärikinnisvarasse. Laenuäris on Mališkol osalus ettevõttes Grand Credit, mis annab ärilaene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ühtlasi on tal osalus liisingufirmas NORD Līzings, mis pakub autoliisingu ja -laenutooteid.