Eesti firma rajab Lätti lõhkeainetehase

Alates 2027. aastast hakatakse rajatises kolmes etapis sünteesima lõhkeaineid ning tootma lõhkepäid ja tõkestusvahendeid. Täisvõimsusel töötades loob tehas piirkonda 200 kõrge kvalifikatsiooniga töökohta.

"Selles suurusjärgus investeeringud on oluline samm edasi Läti kaitsetööstuse arengus ja näitavad ühtlasi riigi võimet meelitada piirkondadesse strateegiliselt tähtsaid tööstusprojekte. Meie eesmärk on rajada Lätti konkurentsivõimeline ja ekspordile suunatud kaitsetööstus, mis tugevdab riigi julgeolekut, loob kõrge lisandväärtusega töökohti ning panustab pikaajaliselt majanduskasvu," ütles majandusminister Viktors Valainis.

Täielikult väljaehitatuna sünteesitakse kompleksis 300 tonni RDX-i (purustav lõhkeaine heksogeen)või 100 tonni HMX-i (oktogeen, heksogeeniga sarnane, kuid veelgi tihedam ja kallim lõhkeaine), kusjuures tootmisvõimsust on võimalik veelgi laiendada.

Tehases hakkab toimuma ka lõhkematerjalide valmissegude segamine. Aastas laetakse ning komplekteeritakse 100 000 tankitõrjemiini ja 200 000 lõhkepead. Kompleksi mahub kuni 1200 tonni lõhkeainet (netomass), mis on piisav varu tarnete tagamiseks ka häirete ning kriiside ajal.

Wolfram Europa OÜ on Eesti kaitsetööstusettevõte, mis tegeleb kaitsetööstuse ning teadus- ja arendustegevusega. Ettevõtte tegevjuhina töötab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

Ettevõtte suuromanik ja tegelik kasusaaja on Triin Liimask. Lisaks kuulub 24-protsendiline osalus Margus Linnamäe ettevõttele MM Grupp OÜ, samuti on väikeomanike hulgas teisi investoreid (nt Sirbi Investeeringud OÜ, Giga AS).

Ettevõte asutati 2025. aasta juulis ning kandis varasemalt nime Wehold OÜ. Ettevõtte omanikering kattub osaliselt kaitsetööstusfirmaga Frankenburg Technologies.