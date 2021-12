Hillary Clinton kritiseeris teravalt vasakpoolseid demokraate

USA kongressis kasvavad pinged vasakpoolsete ja mõõdukate demokraatide vahel. Senaator Joe Manchin teatas hiljuti, et ei toeta Joe Bideni administratsiooni massiivset kulutuste plaani. See vihastas demokraatide vasakpoolseid poliitikuid, vahendas Fox News.

Clinton kommenteeris intervjuus demokraatliku partei praegust olukorda.

"Ma arvan, et aeg on hoolikalt läbi mõelda, mis toob valimistel võidu. Ja seda mitte ainult sinistes osariikides, kus võidavad demokraat või niinimetatud progressiivne demokraat. Ma toetan dialoogi, see annab inimestele võimaluse protsessist osa saada. Kuid lõppude lõpuks ei tähenda see midagi, kui meil pole kongressi, mis teeb asjad ära," ütles Clinton.

Vabariiklased võitsid hiljuti Virginia osariigis kubernerivalimised. Viimased kaheksa aastat on Virginia kuberneri kohta hoidnud demokraadid ja vaid mullu võitis president Joe Biden osariigis kümne protsendiga.