WSJ: demokraadid püüavad vältida katastroofi Maine'i senativalimistel

Platneri endine kaaslane süüdistab poliitikut seksuaalses rünnakus. Süüdistuse kohaselt läks Platner 2021. aastal purjuspeaga kutsumata naise koju ning sundis ta ilma nõusolekuta seksuaalvahekorda.

Demokraatide liidrid loobusid Platneri toetamisest, viimane aga eitab kõiki süüdistusi. Väidetavalt kaalub Platner siiski senativalimistel kandideerimisest loobumist.

Platnerit tabanud süüdistused jõudsid USA ajalehtede esikülgedele ning demokraatide konkureerivad fraktsioonid võistlevad juba selle nimel, kellest saab tema mantlipärija. See süvendab veelgi lõhet partei vasakpoolse ja tsentristliku tiiva vahel.

Platner ise oli vasakpoolse tiiva kandidaat ning alistas eelvalimistel mõõdukaks peetava kuberneri Janet Millsi. Vasakpoolsed kandidaadid saavutasid edu ka mitmes teises piirkonnas. Tsentristid leiavad aga, et vasakpoolsed kandidaadid ei suuda üldvalimistel edu korrata ning see võib kahjustada demokraatide võimalusi taastada kontroll kongressi üle.

Ajaleht The Wall Street Journal hindab seetõttu, et võitlus Platnerile asendaja leidmise üle võib kujuneda suureks tüliõunaks demokraatide kahe tiiva vahel.

Ka demokraatide vasakpoolne tiib loobus pärast süüdistuste ilmsikstulekut Platneri toetamisest. Samas leiavad vasakpoolsed demokraadid, et Platneri võit eelvalimistel tõestas, et Maine'i valijad eelistavad kandidaati, kes kannab populistlikku ja eliidivastast sõnumit.

Platnerit saatsid eelvalimiste ajal mitmed skandaalid ning demokraatide tsentristlik juhtkond leiab, et partei peab tema asendajaks leidma põhjalikult kontrollitud taustaga kandidaadi.

Maine'i senatikoht on demokraatidele ka erakordselt oluline, sest see on üks väheseid realistlikke võimalusi võtta vabariiklastelt koht kongressi ülemkojas tagasi. Tsentristid leiavad, et mõõdukaks peetav kandidaat suudab üldvalimistel alistada vabariiklasest senaatori Susan Collinsi. Viimane on pikaajaline senaator, keda peetakse mõõdukaks poliitikuks, ta ei karda vahel minna vastuollu ka Valge Maja aetava poliitikaga.