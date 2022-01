Kiirtestimine koolides võib kesta kevadeni

Nii nagu pärast sügisvaheajalt kooli naastes tuleb ka uuest nädalast testida kogu kooliperet, ka vaktsineerituid kõikides üldhariduskoolides. Seekord küll kaks korda nädalas ning koolide otsustada on, kas laps teeb kiirtesti kodus või klassitunnis. Haridusministeeriumi hinnangul oleks hübriidtestimine mõistlikum.

"Praegu me selget, otsest seisukohta ei võta, et kumb on parem. Mõlemal on oma eeliseid ja tõepoolest hübriidmeetod tundub ratsionaalne, et ühe korra kodus, näiteks just esmaspäevane testimine, ja nädalakeskne testimine teha näiteks koolis. Et siis on kindel, et vähemalt korra nädalas on last kindlasti testitud," rääkis Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Mario Kadastik.

Paljud koolid on otsustanud, et õpilased kiirtestivad end kodus. Nii korraldus kui ka lähikontaktsete väljaselgitamine nõuab kohusetundlikkust.

"Vajakajäämisi uues karantiinikorras on ikka palju endiselt ja see on lahendamata probleem. Et see kogu protsess tugineb perede kohusetundlikkuse peal," rääkis Lasnamäe Gümnaasiumi ja Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktor Andrei Kante.

Suure tõenäosusega jääb kiirtestimine koolielu loomulikuks osaks ka edaspidi, vähemalt kevadeni.

"Hetkel me ei näe küll sellist varianti, et see võiks ära kaduda, aga seda näitab aeg. Eks meie inimesed peavad õppima selle viirusega elama," sõnas terviseameti peaspetsialist Juta Varjas.

"Ma usun, et see ei ole isegi ainult vaheajajärgselt, vaid senikaua, kuni meil püsib oranž-punane riskitase, testime seda kogu aeg koolis edasi," märkis Kadastik.

Kuigi omikroni tüvi levib Eestis praegu valdavalt nooremaealiste seas ja pole veel riskigruppi jõudnud, ennustab terviseamet järgneva paari nädala jooksul nakatumise hüppelist tõusu.

"Me hetkel prognoosime haigestumise suurenemist, sest nakatumiskordaja R, mida kõik Eestis teavad ja tunnevad, on praegu 1,2 ja see tähendab seda, et haigestunuid tuleb juurde," rääkis Varjas.