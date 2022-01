Confido terviseteenuste juhiks ja juhatuse liikmeks sai Annika Uudelepp

Jaanuari algusest asus Confido Healthcare Groupi terviseteenuste juhi ja juhatuse liikme kohale Annika Uudelepp. Terviseteenuste juhi ametikoht on grupi juhtkonna tasandil uus.

Koos tegevjuhi Risto Lauri ja terviseteenuste juhi Annika Uudelepaga kuuluvad juhatusse veel meditsiinijuht Kadi Lambot, finantsjuht Helin Tiido ja personalijuht Piret Põldre-Vahur.

Juhatuse esimehe Risto Lauri sõnul on paari aastaga mitmekordistunud nii Confido meeskond, terviseteenuste valik kui ka osutatud teenuste maht, mistõttu vajasid terviseteenuste osutamise protsessid detailsemat lahtimõtestamist.

"Annika Uudelepp on just õige inimene ja kogenud muutuste juht seda olulist rolli kandma. Annika mitmekesine ja rahvusvaheline kogemus erinevatest valdkondadest aitab Confidol areneda regiooni tugevaimaks terviseteenuste pakkujaks," märkis Laur.

Enne Confidoga liitumist töötas Annika Uudelepp alates 2017. aastast OECD vanemnõunikuna, Lääne-Balkani riikide valitsemisreformide elluviimisel. Uudelepp on ka Vabariigi Presidendi esindaja riigikogu juures tegutseva arenguseire keskuse nõukojas. Samuti on Uudelepp tulundusühistu Tuleva asutaja ja üks käivitajatest aastatel 2016-2017.

Varem on ta on töötanud poliitikauuringute keskuse Praxis juhina ja keskkonnaministeeriumi kantslerina ning õppejõuna riigiteaduste erialal Tallinna Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise eriala, teinud Oxfordi Ülikoolis teadustööd ning saanud teadusmagistri kraadi cum laude haldusjuhtimises Tallinna Ülikoolist.

"Mind tõi Confidosse ühelt poolt isiklik lugu patsiendikogemustest nii Eestis kui kaugemal ja teisalt soov oma energiat panustada taas Eestisse pärast pea viit aastat välismaal töötamist," ütles Confido värske terviseteenuste juht Annika Uudelepp.

Confido gruppi kuuluvad erinevate kaubamärkide all teenuseid pakkuvad kliinikud: pere-, üld- ja eriarstiabi pakkuv Confido meditsiinikeskus, kaubanduskeskustes asuvad Confido kiirkliinikud, Confido vaimse tervise keskus, Confido sõltuvusravikeskus, Confido heaolukeskus, töötervishoiule keskenduv Confido töötervishoid, radioloogiateenuseid osutav Confido radioloogiakeskus, Confido laserravikeskus ja Confido päevakirurgiakeskus. Lisaks kuulub gruppi Perearsti Nõuandeliin OÜ, mis haldab tuntud perearsti nõuandetelefoni 1220.