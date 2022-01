Lähikontaktsete pereliikmete isolatsiooniaeg lüheneb ilmselt seitsmele päevale

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kümnepäevane eneseisolatsiooni nõue pereliikme nakatumisel pole ilmselt mõistlik. ERR-i andmetel võidakse see lühendada seitsmele päevale.

"Homme tuleb ametlik otsus," ütles Kiik.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et kuna ekspertide hinnangul avalduvad omikroni sümptomid varem, siis ei peaks väga pikka isolatsiooni nõudma.

"Kui on väga palju nakatunuid, kes peavad jääma koju ja ei saa tööle minna, lisaks lähikontaktsed, kes peavad jääma isolatsiooni - kui see juhtub pikaks ajaks, siis võib tekkida teatud sektorites, ettevõtetes, hoolekandes või ka tervishoius probleem, et ei ole lihtsalt töötajaid tööl. Ja see on tõsine mure," lausus Aab.

Vaktsineeritud lähikontaktsetel isolatsioonikohustust ei ole, aga terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul võiksid peres vaktsineeritud lähikontaktsed siiski viieks päevaks eneseisolatsiooni jääda, et veenduda, et nakkus pereringist edasi ei liigu.

"Enne tööleminekut on lähikontaktsel soovitav teha kiirtest, sest oht haigus tööle viia on suur. Haiguse kasvu pidurdumist pole ette näha," ütles Härma.

Uus nakatumisrekord tulekul

Mari-Anne Härma ütles, et jaanuaris on oodata uut nakatumise rekordit. Sel nädalal võib nakatunute arv kasvada 50 protsenti.

"Lapsed lähevad järgmisel nädalal kooli, inimesed tulevad jõulupuhkustelt tagasi. See toob alates järgmisest nädalast kuni ilmselt jaanuari lõpuni kaasa nakatumise kasvu, aga olukord ei pruugi sellest minna veel ärevaks. Kõrge nakatumise juurdekasv, mida praegu näeme, on ootuspärane," ütles Härma.

Ta lisas, et ehkki kõrged nakatumisnäidud võivad ühiskonnas ärevust tekitada, jälgivad nad haiglaravi vajadust ja kui seal hüppelist kasvu ei toimu või viirus eakaid ootamatult ei ründa, pole plaanis meetmeid karmistada.

"Tõhustusdoosi saanud inimestel on kõige väiksem tõenäosus nakatuda," toonitas Härma.

"Vaktsineerimata inimeste risk sattuda haiglasse on kümme korda suurem," lisas Kiik.

Üle poolte nakatumistest tuleb praegu pereringist. Suurima juurdekasvuga piirkond on Tartumaa, kus paljud kolded said alguse jõulupidudest. Ka välismaalt on palju omikroni tüve sisse toodud, kuid mitte enam algsetest riskiriikidest, vaid enim hoopis Suurbritanniast.