WSJ: USA linnad tõhustavad kuritegevuse vastast võitlust

USA suurlinnades kasvas 2021. aastal aastal vägivaldne kuritegevus. Linnavalitsused plaanivad seetõttu uusi kuritegevuse vastaseid meetmeid, mille eesmärk on 2022. aastal relvavägivalda vähendada.

Mitmes USA suurlinnas püstitati eelmisel aastal mõrvade rekord. Philadelphias toimus 2021. aastal 562 mõrva, see ületas 1990. aasta rekordi, kui linnas registreeriti 500 mõrva.

Eksperdid pole vägivaldse kuritegevuse tõusu põhjustes samal meelel. Mõned väidavad, et selle põhjustas koroonaviiruse epideemiast tingitud stress. Teised viitavad demograafilistele pingetele, samuti süüdistatakse politsei rahastamise vähendamist, vahendas The Wall Street Journal.

"Viimase kahe aasta vägivalla suurenemise üldine põhjus on pandeemia. Inimesed, kes elavad kohtades, kus on palju kuritegevust, nad lahutati kõigest positiivsest. Nad ei saanud minna kooli, kirikusse, nõustajate juurde," ütles Chicago ülikooli õigusteadlane John Roman.

Mõttekoja Council on Criminal Justice uuringu kohaselt kasvas mõrvade arv 22 suuremas linnas 2021. aasta kolmanda kvartali jooksul nelja protsendi võrra. 2020. aastal kasvas mõrvade arv aga lausa 30 protsendi võrra.

Kuigi mõrvade määr oli 2021. aastal kõrgem kui eelmisel aastal, siis mitmes suurlinnas see kasv aeglustus. New Yorgis kasvas mõrvade arv 2020. aastal 45 protsendi võrra, 2021. aastal kasvas see eelmise aasta sama perioodiga võrreldes nelja protsendi võrra. Dallases mõrvade arv isegi langes 13 protsendi võrra.

Dallase politseijuhi Eddie Garcia sõnul tõi mõrvade määra vähenemise politseinike suurem väärtustamine. "Jälgime nüüd kuritegevuse suundumusi ja lähetame ametnikke piirkondadesse, kus vägivald järsult kasvab," ütles Garcia.

Mitu USA suurlinna said eelmisel aastal ka uue linnapea. Kõik uued linnapead lubasid valimiskampaanias tõhustada kuritegevuse vastast võitlust. New Yorgi demokraadist uus linnapea Eric Adams lubas suurendada politsei rahastamist. Adams on ise endine politseinik.

Missouri ülikooli Richard Rosenfeld eeldab, et mõrvade arv langeb lähiaastatel tagasi pandeemiaeelsele tasemele. "Hulk põhjusi, mis suurendas vägivalda, on hakanud taanduma," ütles Rosenfeld.