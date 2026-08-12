WSJ: Mamdani mesinädalad New Yorgiga on läbi

Mamdani nautis suve hakul New Yorgi linnapeana suurt edu. Ta oli just viinud ellu valimislubaduse kehtestada rikastele uus maks, näidanud poliitilist mõjuvõimu kolme progressiivse kongressikandidaadi toetamisega ning andnud võidukale New York Knicksi korvpallimeeskonnale linna võtmed.

Pärast edukat algust seisab Mamdani nüüd aga silmitsi linnaelanike kasvava rahulolematusega. Põhjuseks on linnapea Iisraeli-vastane retoorika ja äriringkondade eiramine. Mitu tema peamist valimislubadust on takerdunud, sealhulgas osutus kaootiliseks teisese elamispinna maksu kehtestamine. Samuti on halvenenud tema suhted linnavolikoguga.

Viimane tagasilöök tabas linnapead sel nädalal, kui kohtunik peatas luksuslike teiseste kodude maksu.

Grupp elanikke, kelle hulgas oli ka üks Mamdani toetaja, kaebas linna kohtusse ja süüdistas võime maksu kehtestamise ebaõnnestumises. Linn kaebas otsuse kiiresti edasi, mis peatas automaatselt alama astme kohtu korralduse.

Linn avaldas veebis nimekirja enam kui 900 000 kinnisvaraobjektist, mis sisaldas küll potentsiaalselt maksustatavaid kodusid, kuid enam oli nimekirjas neid aadresse, mida maks tõenäoliselt ei puuduta. Samuti saadeti 17 000 kinnisvaraomanikule teade võimaliku maksukohustuse kohta. Nende seas oli ka inimesi, kes on enda sõnul põlised New Yorgi elanikud.

Esmaspäevasel istungil küsis kohtunik Wayne Ozzi, miks oli linnal vaja nii laiaulatuslik nimekiri avaldada.

Teisipäeval võttis sõna ka USA president Donald Trump, kellel tundus aasta alguses olevat uue linnapeaga tekkinud suisa poliitiline sõprus. Trump teatas, et administratsioon uurib õiguslikke võimalusi, kuidas föderaalvalitsus saaks maksu peatada. Ta nimetas maksu "ohtlikuks poliitiliseks eksperimendiks".

Ligi kaheksa kuud ametis olnud demokraatlik sotsialist Mamdani naudib oma toetajate seas jätkuvalt suurt poolehoidu. Uute valitsuste puhul ei ole haruldane, et algne eufooria lahtub, kui põrkutakse valitsemise tegelikkusega, nentis väljaanne.

Kolmapäeval avaldatud Siena uurimisinstituudi küsitlus näitas süvenevat lõhet Mamdani toetajate ja kriitikute vahel. Küsitlus viidi läbi nädal pärast ebaõnnestunud maksu kehtestamist ning selle kohaselt suhtub linnapeasse negatiivselt rekordilised 44 protsenti tõenäolistest New Yorgi valijatest.

Varasemates Siena küsitlustes ei olnud registreeritud valijate negatiivne hinnang linnapeale kordagi ületanud 40 protsendi piiri.

Värskeim Siena küsitlus näitas samas, et Mamdanisse suhtub soodsalt 47 protsenti vastanutest, mis on veidi kõrgem kui juunis. Tõenäolistest New Yorgi linna valijatest suhtub linnapeasse soodsalt 69 protsenti.

Poliitstrateeg ja Mount Saint Vincenti ülikooli professor Juan Carlos Polanco märkis, et kuigi iga linnapea elab ametis olles üle nii tõuse kui ka mõõnu, on need Mamdani puhul võimendunud.

Kiire tõus suhteliselt tundmatust poliitikust eelmise aasta linnapeavalimiste võitjaks tegi temast rahvusvahelise sensatsiooni, kuid enne ametisse astumist oli tema varasem kogemustepagas napp, selgitas Polanco.

"Arvan, et need Ameerika mäed on praegu intensiivsemad, sest varasem kogemus tal puudus. Paljud tunnevad end tema linnapeaks olemise suhtes endiselt ebakindlalt, kuna tal polnud linnapea ametiks vajalikku kogemust," sõnas Polanco. "Nüüd on ohjad tema käes ja me oleme äärmiselt ettevaatlikud, et olukord täiesti käest ei läheks."

Linnapea pressiesindaja tõstis esile viimaste nädalate pingutusi linna majanduse edendamisel, sealhulgas väikeettevõtetele kehtivate regulatsioonide vähendamist ja ettevõtluse nõukoja loomist.

Samuti märkis pressiesindaja, et parandatud on üle 170 000 löökaugu, laiendatud universaalset lastehoidu ja vaatamata 12 miljardi dollari suurusele puudujäägile on eelarve tasakaalu viidud.

Pressiesindaja lisas, et mõrvade ja vägivallakuritegude tase on langenud läbi aegade madalaimale tasemele.

"Nii see välja näebki, kui valitsus teeb tööd: eelarve tasakaalustatakse ilma seda newyorklaste õlule ladumata, elu muudetakse taskukohasemaks, kaitstakse töötajaid ja tarbijaid ning pakutakse teenuseid, millest inimesed iga päev sõltuvad," ütles pressiesindaja.

Viimastel nädalatel on Mamdani suhted teiste demokraatidest poliitikutega pingelisemaks muutunud. Bronxi linnavolinik Oswald Feliz, kes toetas Mamdanit üldvalimistel, kritiseeris eelmisel kuul linnapead teravalt, kuna viimane ei eraldanud rahastust ringkonna tiheda liiklusega tänava bussirajaprojektile.

"On pettumust valmistav, et sisukate investeeringute tegemise asemel on linnavalitsus otsustanud pakkuda vaid raasukesi," lausus Feliz, märkides, et jõukamad piirkonnad saavad sellist rahastust ilma küsimata.

Asjaga kursis olevate allikate teatel on mitmed linnavolikogu liikmed nördinud, et Mamdani on teinud teatavaks volikogu heakskiitu nõudvate ametikohtade kandidaadid enne, kui volikogu on saanud isikute tausta kontrollida. Varasemad linnavalitsused andsid volikogule aega kandidaadiga tutvumiseks, enne kui nimi avalikustati.

Ametisse astudes olid linnapeal Wall Streetiga keerulised suhted. Viimastel nädalatel on aga Mamdani suhted linna rikkaimate elanikega veelgi pingelisemaks muutunud. Mõningaid on häirinud linnapea sõjakus seoses teise kodu maksuga, muuhulgas sotsiaalmeedia postitus, kus soovitati teise kodu omanikel "kontrollida oma postkasti", samal ajal kui maksuteateid laiali saadeti.

Mamdani vallandas hiljuti hulga ärijuhte New Yorgi arengufondi nõukogust. Tegemist on mitme miljoni dollari suuruse heategevusfondiga, mis oli varem kinnisvaraarendajatele ja ärihiidudele otseteeks linnavalitsuse juurde.

Linnapea sõnul peegeldasid vallandamised "pühendumist uuele ajastule".

Mamdani jätkuv Iisraeli-vastane retoorika on teinud murelikuks ka linna juudikogukonna juhid, kelle sõnul vähendavad linnapea sõnavõtud nende turvatunnet.

Mured süvenesid eelmisel kuul, kui linnapea avaldas video, milles tunnistas, et ei saa täita valimislubadust anda korraldus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu vahistamiseks. Samas videos nimetas ta aga Iisraeli peaministrit sõjakurjategijaks ja ärgitas föderaalametnikke teda arreteerima.

"Minu hinnangul on suhted oluliselt halvenenud," ütles New Yorgi rabide nõukogu president Ammiel Hirsch.

Linnapea on kinnitanud, et antisemitismi New Yorgis ei sallita ning et ta on linnapea kõigile newyorklastele, sealhulgas juudikogukonnale.

Esmaspäeval kohtus ta rühma rabidega, et nende muresid arutada.

Linnapea lubadus tagada tasuta bussisõit on tekitanud pahameelt linna transpordiametis. Ameti esimees Janno Lieber kurtis eelmise kuu lõpus ajakirjanikele, et pidev jutt tasuta bussisõidust on soodustanud reisijate piletiostust kõrvalehiilimist.

"Ilma igasuguse pahatahtlikkuseta võin öelda, et kogu see jutt tasuta bussisõidust avaldab mõju, sellel on tõepoolest tagajärjed," lausus Lieber.

Linnapea märkis hiljem, et tal on transpordiameti esimehega eriarvamusi, kuid mõlemad nõustuvad kiiremate bussisõitude vajalikkuses.