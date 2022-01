Tartu linna jõulupuust valmistatakse lindudele pesakaste

"Kahju, kui puu läheb ainult hakkesse, võiks midagi targemat ka temast saada. Sellel konkreetsel puul on justkui kolmas elu. Esimene oli, kui ta talu hoovi peal kasvas, teine oli Tartu raeplatsil ja kolmas on pikkadeks aastateks tihastele," ütles arborist Eero Tali.

Idee teha Tartu 17 meetri pikkusest jõulupuust lindudele pesakaste tekkis vajadusest meisterdada kakkudele suurema tüvega puust pesapakke. Kuna materjali on jõulupuul palju, saavad kuusest endale kodu ka mitmed teised linnud.

See väiksem näiteks on tihastele. Tihased, puukoristajad, väga kasulikud linnud. Kahjureid, üraskeid söövad. Suuremad, need on need kakkude teemad. Vahepealseid saab kasutada rähnide jaoks, kuldnokkade jaoks," seletas keskkonnateadlane Jüri Järvis.

Pesakastid võiksid linde meelitada neile sobivatesse elukohtadesse nii linnaparkides bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks kui ka metsades, kus raietööde tõttu on aina vähem lindudele sobivaid õõnsustega puid. Nii otsivadki ornitoloogid praegu pesakastidele sobivaid kohti.

"Praegu on üraski rüüsted. Võib-olla koostöös ornitoloogidega õnnestub leida lahendus, kuidas rähne, puukoristajaid sinna ligi meelitada just nendesse üraski rüüstekolletesse, aga see on alles katsetamisel. Võib-olla linnaparkides hiljem saavad need ära kasutatud lindude parki meelitamiseks, kus õõnsaid puid on lindudel vähe pesitsemiseks," lausus Järvis.

Idee algatajate sõnul võiks jõulupuust pesakastide ehitamisest saada traditsioon.