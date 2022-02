Hiina kompartei muudab ajalookäsitust ja keelas varem lubatud õpikud

Hiljuti mõistis kompartei surma uiguuri ametniku, mis oli seotud "vale" ajaloo levitamisega.

Xinijangi haridusametit juhtinud uiguuri ametnik Sattar Sawut mõisteti surma, kuna ta juhtis separatistide rühmitust, et kirjutada õpikuid, mis olid täis etnilist vihkamist, vägivalda, teatas Hiina kohus 2020. aasta aprillis.

Sawuti ei pruugita siiski hukata, kuna sellised surmaotsused asendatakse tihti eluaegse vanglakaristusega, teatas AP.

Varem põhinesid need õpikud aga kompartei poolt aktsepteeritud ajaloo narratiividel. Kaks õpiku joonistust pärinevad 1940. aastatest, neid kiitis ka kompartei endine juht Mao Zedong.

Õpikute joonised on kompartei hinnangul nüüd tõendiks, et Sawut õhutas vaenu uiguuride ja Hiina hani elanikkonna vahel. Ühel joonisel hoiab üks mees nimega Gheni Batur relva teise mehe ees, mõlemad mehed on aga uiguurid.

Batur on uiguuride seas rahvuskangelane, kes 1940. aastate ülestõusus võitles Hiinat valitsenud natsionalistliku partei vastu. Kommunistid kukutasid 1949. aastal natsionalistid võimult. Mao Zedong kutsus siis uiguuride juhi Ehmetjan Qasimi suurele kompartei kongressile. Qasim suri aga teel Pekingisse lennuõnnetuses.

Teine samast perioodist õpikuillustratsioon näitab natsionalistlikku sõdurit, kes ähvardab noaga maas lamavat uiguuri mässulist.

Teadlased ja aktivistid kardavad, et kompartei survel kaob lõpuks uiguuride traditsiooniline kultuurilugu, mida on põlvkondade kaupa edasi kantud.

"Kui need õpikud 2001. aastal üle vaadati, siis need lood ei pälvinud suurt tähelepanu. Lugusid, mis kujutasid rahvuslasi vaenlastena, ei peetud problemaatilisteks. Uiguuri toimetajad muretseid välismaiste lugude pärast," ütles paguluses elav uiguuri keeleteadlane Abduweli Ayup.

"Xi rõhutab kompartei juhina Hiina rahva konsolideerumise vajadust, ta eemaldub oma eelkäijate mitmekesise rahvastikupoliitikast," ütles Marylandi ülikooli Hiina ekspert Minglang Zhou.