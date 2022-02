Kanada võimud püüavad lõpetada veokite blokaadi

Alates laupäevast on tuhanded sõidukid sadamates ja USA piirile viivatel teedel, et avaldada meelt vaktsineerimistõendi ja koroonapiirangute vastu. Ottawa politseijuhi sõnul käivad läbirääkimised meeleavalduse lõpetamiseks.

Veokid on alates laupäevast blokeerinud peamist piiripunkti USA-ga Alberta osariigis Couttsis. Samuti blokeeriti nädalavahetusel liiklus parlamendi ümbruses Ottawas.

Paljud meeleavaldajad keeldusid hotellides, kaubanduskeskustes ja toidupoodides maske kandmast. Üks kodutute varjupaik teatas, et protestijad nõudsid, et see neile toitu pakuks.

Meelevaldajad sõitsid autodega ka riikliku sõjamemoriaali alale, urineerisid seal ja tallasid haudadel. Paljudel olid haakristidega sildid ja lipud.

Peaminister Justin Trudeau nimetas Ottawa meeleavaldajaid "äärmuslikuks vähemuseks" ja ütles, et need peegeldavad "desinformatsiooni ja valeinformatsiooni levikut Internetis, vandenõuteoreetikud mikrokiipide ja jumal teab, mille kohta veel, mis fooliummütsidega kaasas käivad".

Trudeau ja tema perekond viidi meeleavalduse ajal turvalisse kohta. Trudeau esmaspäeval tehtud test näitas, et ka tema on viirusega nakatunud.

Väiksem, kuid siiski märkimisväärne hulk meeleavaldajaid jäi teisipäeval tänavatele, öeldes, et nad ei lahku enne, kui kõik vaktsiininõuded ja muud piirangud on kadunud. Nad nõuavad ka Trudeau valitsuse tagandamist, kuigi Kanadas on enamiku viirusepiirangutest kehtestanud provintsivalitsused.

Demonstratsiooni ajal kaeti rahvuskangelase Terry Foxi kuju ümberpööratud Kanada lipu ja sildiga " Vaktsiinivabadus." Fox kaotas noorena luuvähi tõttu jala ja asus 1980. aastal Kanadas vähiravi edendamiseks heategevuslikult raha koguma,

Ontario peaminister Doug Ford ütles, et on äärmiselt häiritud nähes, kuidas inimesed rüvetavad meie kõige pühamaid monumente ning lehvitavad haakristi ja muid vihkamise ja sallimatuse sümboleid.

Ottawa politseiülem Peter Sloly ütles, et käimas on mitu uurimist ning avatud on meeleavaldusega seotud vihakuritegude, ähvarduste ja rünnakute vihjetelefon. Sloly sõnul on protestiga seoses vahistatud üks inimene.

Kõige nähtavam meeleavaldajate kontingent on veoautojuhid, kes protestivad 15. jaanuaril jõustunud reegli vastu, mille kohaselt peavad Kanadasse sisenevad autojuhid olema täielikult koronaviiruse vastu immuniseeritud.

Canadian Trucking Alliance on hinnanud, et 85 protsenti Kanada veokijuhtidest on vaktsineeritud. Enam kui 80 protsenti Kanada elanikkonnast on vaktsineeritud.

Äärmiselt nakkava omikronilise variandi kasv on toonud kaasa rekordilised juhtumid ja sulgemised Kanada kõige suurema rahvaarvuga provintsides Ontarios ja Quebecis. Provintsivalitsuste kehtestatud vaktsiininõuded jäävad kehtima. Kuid restoranid avati esmaspäeval uuesti 50-protsendilise mahuga.