Kanada Ontario provints kuulutas protesti tõttu välja erakorralise olukorra

Ford nimetas ulatuslikku protesti ebaseaduslikuks, vahendasid Reuters ja BBC.

"Ma kutsun kokku valitsuskabineti, et kasutades juriidilisi volitusi kehtestada kiiresti korraldused, mis teevad täiesti selgeks, et kaupade, inimeste ja teenuste liikumise blokeerimine ja takistamine kriitilisel taristul on ebaseaduslik ja karistatav," sõnas ta.

Fordi sõnul on kavas võtta protestijate vastu ette uusi õiguslikke meetmeid, nende seas trahve ja võimalik, et ka vangistust, kui valitsuse korraldusi ei täideta. Ford selgitas, et karistatakse neid, kes takistavad kaupade, inimeste ja teenuste liikumist rahvusvahelistes piiriületuspunktides, lennujaamades, sadamates ja suurematel maanteedel. BBC andmeil võib protestijaid oodata kuni aasta vanglakaristust ning 100 000 Kanada dollarit trahvi.

Veokijuhid protestivad Kanadas juba mitmendat nädalat koroonaviiruse meetmete vastu. Protestivad veokijuhid on blokeerinud ka kolm piiriületuskohta USA ja Kanada vahel.

Vabadusekonvoiks kutsutav meeleavaldus algas jaanuaris vastuseks uuele reeglile, et kõik veokijuhid peavad olema koroona vastu vaktsineeritud selleks, et ületada USA-Kanada piiri. Protest on sellest alates kasvanud laiemalt koroonapiirangute vastaseks.