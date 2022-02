EKRE volikogu toetab Eestisse tuumajaama rajamist

Erakonna volikogu hinnangul on valitsuse praegused lahendused energiakriisile ajutised ja ebapiisavad.

"Toetusmeetmed aitavad hinnašokki mõnevõrra leevendada, ent lükkavad edasi probleemi tegelikku lahendamist. Elektrihinna normaliseerimiseks ja Eesti energiajulgeoleku kindlustamiseks ei ole valitsus teinud mitte midagi. Lühinägelik poliitika ohustab Eesti energiajulgeolekut ning kahjustab meie riigi ja rahva tulevikku," seisab volikogu avalduses.

EKRE volikogu hinnangul on kõrgete energiahindade lahenduseks elektribörsilt lahkumine ja CO2 kauplemissüsteemis osaluse peatamine.

"Lisaks kiiretele lahendustele on kohe tarvis tegutseda ka odava ja meie kontrolli all oleva energia tagamiseks pikemas plaanis. Aina selgemaks saab, et piisava varustuskindluse tagab meie riigile tuumaenergeetika. Olukorras, kus avaliku arvamuse küsitluse järgi toetab uue põlvkonna tuumaelektrijaama rajamist 68 protsenti inimestest ning naaberriik Soome kavandab juba järgmise tuumareaktori avamist, tuleb alustada ettevalmistusi tuumaenergia kasutuselevõtuks Eestis. Kuni tuumajaama valmimiseni peame toetuma põlevkivienergeetikale. Vana kaevu täisajamine enne, kui uut veel valmis pole, on vastuolus terve mõistusega," teatas erakond.

EKRE volikogu kutsub valitsust energiakriisis soodsa elektri tagamiseks astuma otsustavaid samme. "Valitsus, mis ei tegutse meie rahva heaolu nimel, tuleb välja vahetada."