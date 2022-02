Ottawa kuulutas seoses veokijuhtide meeleavaldusega välja hädaolukorra

"Praeguseks hetkeks on olukord täielikult kontrolli alt väljunud," ütles Watson Kanada ajakirjandusele veidi enne hädaolukorra väljakuulutamist.

Watsoni sõnul on pealinnas protestijaid palju rohkem kui politseinikke.

Protestijad on linnatänavad tõkestanud raskeveokitega ning suurte telkidega. Tänavate sulgemisega segavad meeleavaldajad edukalt riigiasutuste tööd ning ka kohalike elanike elu, kellest paljud on veokijuhtide peale pahased.

Linnapea sõnul peavad linlased nüüd Ottawa endale tagasi võitma. Watsoni sõnul on protestivad kaugsõidujuhid kohalike vastu hoolimatud, tuututades pidevalt signaalidega ning lastes sageli ilutulestikku, millega linlaste elu suurel määral häiritakse.

Hädaolukord annab linnavalitsusele tavapärasest oluliselt suuremad volitused. Linnapea pole seni täpsustanud, milliseid meetmeid nüüd protestijate vastu kasutada kavatsetakse.

Meeleavaldajad on teatanud, et ei piirdu enam ainult kohustusliku vaktsineerimise nõude tühistamisega, vaid jätkavad meeleavaldusi seni, kuni kõik koroonapiirangud on kaotatud.

Linnapea sõnul on Ottawa politsei saanud vähemalt 97 kuriteoteadet protestijate tegevuse kohta. Samuti teatas linnapea, et politsei teeb tihedat koostööd Kanada, USA ja rahvusvaheliste julgeolekuteenistustega, et uurida meeleavalduste ajal valitsusametnikele saadetud ähvardusmeile.