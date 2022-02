Ministeerium: veokijuhid plaanivad ka USA-s teid blokeerida

Ministeerium saatis korrakaitsjatele kõikjal Ameerika Ühendriikides teate, et nendeni on jõudnud sõnumid sellest, kuidas veokijuhid plaanivad blokeerida suurlinnade teid. Ajend on sama, mis Kanada meeleavaldustel – veokijuhtidele kehtestatud vaktsineerimiskohustus.



Veokite konvoi algab tõenäoliselt veebruari keskel Californiast ja jõuab Washingtoni märtsi keskel, vahendas CNN ministeeriumi teadet.



See omakorda võib mõjutada pühapäeval toimuvat Ameerika jalgpalli liiga NFL-i finaalmängu Super Bowl. Samuti president Joe Bideni 1. märtsil peetavat kõnet olukorrast riigis.



Veokijuhid on Kanadas meelt avaldanud ligi kaks nädalat, blokeerides nii Ottawa tänavaid kui ka kaks piiripunkti Ameerika Ühendriikidega.