Õpilasfirmade laadal osales 260 firmat

Õpilasfirmade laadal on valikus palju erinevaid tooteid alustades maiustustest ja lõpetades lõhnavate kaelakeedega. Junior Achievement Eesti juhatuse liige Epp Vodja sõnul on õpilasfirmade loomine populaarne ja annab noortele kasulikke kogemusi.

"Nad ütlevad kõigepealt, et õpivad meeskonnatööd, saavad juurde enesekindlust, oskavad rohkem ennast ja oma toodet välja pakkuda ja seletada, miks nemad on kasulikud. Ja nad väga palju ütlevad ka seda, et tegelikult saavad aru, miks teisi aineid on vaja koolis õppida, sellepärast et õpilasfirma tõmbab väga sageli kokku väga erinevaid teadmisi," rääkis Vodja.

Tervislikke smuutisid pakkuv õpilasfirma Bonum Smuuti tegevjuht Laura-Liisa Väli rääkis, et idee sündis sellest, et koolis on söögivahetund hilja, mistõttu tahavad õpilased vahepala. See aga peaks olema midagi tervislikumat kui saiakesed.

"Me kartsime, et keegi ei taha, keegi ei osta. Et tundub selline nii eilne teema, aga tegelikult läheb väga õpilastele peale ja siiani ei ole veel olnud ühtegi korda, kus me oleksime pudelitega koju tagasi läinud," ütles Väli.

Õpilasfirmade seas on levinud ka keskkonna ja vaimse tervise teemad. Nii teeb üks õpilasfirma biolagunevates teekotikestes kiirkohvi ja teine mõtles zen-aia, kus saab liiva sisse joonistada.

"Ühes teekotikeses on meil välja mõõdetud siis kruusi kogus kohvi ja paned selle kuuma vee sisse, see kohv lahustub seal teekotikese sees täiesti ära ja siis järgi jääb see tühi teekotike, mis on biolagunev ja seda saab komposteerida," rääkis ÕF Hõng tegev- ja finantsjuht Berit Eriste.