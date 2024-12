Värska õpilasfirmade laadal osales tänavu rekordarv ettevõtteid

Värska kultuurimaja väiksesse saali oli pühapäeval end pressinud rekordarv ehk 51 õpilasfirmat üle Lõuna-Eesti.

Enim kaubeldi toidukraamiga, millest populaarseimaid olid tooted, mille valmistamiseks tuleb ostjal kodus lisada mõned komponendid. Sellised tooted on ajastu märk mugavusest, kus isetegemist jääb järjest vähemaks.

"Meie tootega tuleb lisada üks muna ja 100 grammi sulatatud võid. Pane ahju ja ongi sul 15 kuni 20 minutiga küpsised valmis. Kui on väga suur, mitte küll laiskus, aga et ei viitsi, et ostaks parem poest küpsiseid, siis meie tootega on see nii-öelda kõik valmis juba, aga ikkagi sa tegid midagi enda kätega," kirjeldas ÕF Mixi tegevjuht Kristin Kuura.

Kogu laada kõige uuenduslikum toode oli šokolaadist, mandlijahust ja kookosrasvast tehtud söödavad tordiküünlad. Aga pakuti ka võimalust tellida oma sõbrale sünnipäevaks videotervitus või osta oma neljajalgsele sõbrale mõeldud diivanile ronimise abivahend.

"Tuttaval oli niimoodi, et koer hüppas diivanilt maha ja murdis käpa ära. Siis mõtlesime midagi kokku panna, sest vanematel loomadel aitab see saada diivanile, voodile. See on nagu abikäsi neile," selgitas ÕF Aita Üles tegevjuht Samuel Sonbreg.

Laada korraldaja sõnul tuleb õpilasfirmasid aasta-aastalt üha enam juurde, kuivõrd majandusõpe ning rahatarkus on ka ühiskonnas tervikuna kõrgelt hinnatud. Samas on aga aastatega järjest vähemaks jäänud kästiööd ja taaskasutust.

"Heegeldamist, tikkimist, õmblemist – sellist suurt käsitööd on vähem näha, mida oli varem. Taaskasutuse teemat, mis võib-olla oli paar-kolm aastat tagasi igal teisel, siis täna siin väga palju seda ei näe," tõdes laada peakorraldaja Ingrit Kala.

Õpilasfirma loomine on noortele palju õpetanud.

"Kindlalt peab, kui ei müü, hinda alandama, alla võtma. Ja kui läheb halvasti, siis proovida midagi muud," ütles Kaarel Järveveer minifirmast Rähn.

"See õpetab kindlasti ajaplaneerimist väga palju ja tiimitööd, suhtlemisoskust ja kõiki selliseid tähtsaid omadusi, mida vaja on," ütles ÕF Shoks tegevjuht Kadri-Liis Aniott.

"Algkapitali seadmine, planeerimine, leidmine. Tuleviku mõttes väga kasulik kogemus, ma ütleksin," rääkis Kristin Kuura.