Laovarude järsk vähenemine suurendab globaalset toorainekriisi

Maailmamajanduse jaoks strateegiliselt tähtsad laovarud on ajalooliselt madalal tasemel, eriti terav puudus on metallidest. Nõudluse ja pakkumise tasakaalustamatus ähvardab inflatsiooni veelgi kiirendada.

Kauplejad maksavad hulga raha peale, et tagada metallide kohene tarne. See tõstab börsil aga metallide hinda veelgi. "See on täiesti pretsedenditu olukord. Tarnevarustus puudub," ütles investeerimispanga Goldman Sachs analüütik Nicolas Snowdon.

Laovarude puudujääk kiirendab inflatsiooni veelgi. Maailmamajandus aga taastub pandeemiast tingitud piirangutest. USA tarbijahinnad tõusid jaanuaris aastases võrdluses 7,5 protsenti, mis on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Suurimate kaubabörside vasevarud ulatuvad umbes 400 000 tonnini. See katab umbes nädalase tarbimise vajaduse. Madalad on ka alumiiniumi varud. Euroopa ja Hiina sulatustehased peavad tootmist kärpima. Goldman Sachsi teatel võivad alumiiniumi varud 2023. aastaks otsa saada.

"Varud on piiratud. Alumiiniumi hind tõusis eelmisel nädalal 13 aasta kõrgeimale tasemele," ütles suurpanga Bank of America analüütik Michael Widmer.

Laovarude vähenemine on tingitud ka vähestest investeeringutest uutesse kaevandustesse ja naftaväljadesse. Samuti häirivad tarneahelaid veel halb ilm ja koroonapiirangud.

Tarnehäired räsivad ka põllumajandussektorit. Kohviubade varud on 22 aasta madalaimal tasemel.

"Kohvivarude langus oli hämmastav. Edasine langus võib märkimisväärselt kiirendada kontrollimatu hinnatõusu võimalust," ütles finantsfirma Rabobank analüütik Carlos Mera.