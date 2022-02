Pärnu rulapark avas taas uksed

Piduliku avamise ja tänukõnede järel oli käes aeg, mil oma oskusi said näidata tõukeratastel ehk tõuksidel sõitjad. Neid, kes juba päris kaelamurdvaid trikke oskasid teha, oli palju ja pealtvaatajatel, kes selliseid asju väga tihti ei näe, võttis hinge kinni. Tõuksihuvilisi oligi kõige rohkem. Aga ükskõik kellelt küsida, vastus oli ikka üks ja seesama: tore, et vanast ujulast selline rulapark tehti.

"Kõige tähtsam ongi, et igas linnas oleks selline võimalus olemas. Pärnumaal on see ainuke koht, kus sa saad sisetingimustes sõita ja seda on kindlasti vähe," ütles rulatreener Valev Koitla.

Kui aga trikiratturite aeg kätte jõudis, kogunes neid vaatama suur hulk rahvast, sest BMX-i töötuba oli tulnud juhendama tuntud trikirattur William Kass.

"Ma arvan, et sisepargid on Eestis ülimalt vajalikud, neid võiks kindlasti Eesti pildis rohkem olla, kuna tegu on spordialadega, mis nõuavad aastaringset harjutamist. Ülimalt vajalik on, et meil oleks (need võimalused) sisetingimustes. Suvisel ajal on võimalik ainult neli-viis kuud tegelda ja siis võib ka vihma sadada või tuul. See on tipptasemele jõudmiseks lihtsalt vajalik," rääkis Kass.

Kass ütles, et Pärnu skatepark on korralik, seal saab kõike harjutada. Aga muidugi võiks see suurem olla, tõdes Kass, sest huvilisi paistab jätkuvat. Pernova sai endale lisaks senistele huvialadele ekstreemspordikeskuse, aga päris võõras see neile pole.

"Me oleme ju aastakümneid tegelenud ka motokrossiga, eks need distsipliinid natuke ju erinevad, aga on paljuski ka väga sarnased. Äge väljakutse," ütles Pernova hariduskeskuse direktor Kaire Mertsin.