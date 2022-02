Viimsi püüab uue üldplaneeringuga pidurdada uute elanike sisserännet

Viimsi valda on elukoha registreerinud pea 22 000 inimest, sissekirjutuseta elanikega on see arv mõne tuhande võrra suurem. Kinnisvarabüroo Uus Maa maakleri Lii Salusaare sõnul on Viimsi jätkuvalt nõutud piirkond.

"Oma kogemusest võin öelda, et väga tihti ongi see, et kui tuleb korter müüki, siis uued omanikud on leitud esimese päevaga. Nõudlust on."

Uusarendustega on valda lähiaastatel juurde oodata veel mitut tuhandet inimest. Liigse kasvu peatamiseks alustas Viimsi vallavolikogu uue üldplaneeringu koostamist.

"Kõige olulisem on meie jaoks see, et Viimsis tekiks rohkem kvaliteetset elukeskkonda, aga lisaks sellele on kindlasti selle üldplaneeringu eesmärk ka seada Viimsi kasvule mingid piirid," selgitas Viimsi volikogu esimees Lauri Hussar (E200)

Ka opositsioon näeb elanike arvu kasvus probleeme.

"Halvasti on täna see, et rahvast on rohkem kui meie elukeskkond, taristu võimaldab. Meil ei ole piisavalt vett, meil ei ole piisavalt kaasaegset ettevõtluskeskkonda, kodulähedasi töökohti," ütles Viimsi volikogu liige Annika Vaikla (KE).

Tema sõnul peaks lahendusi leidma juba praegu. Üldplaneeringu jõustumiseks võib aega minna enam kui kolm aastat.

"Kui me ka täna ei kinnita ühtegi detailplaneeringut, siis meil on juba kehtestatud detailid, kus tegelikult tuleb väga palju inimesi Viimsisse juurde. Ehk täna tegelikult peaksime väga teravalt tegelema juba puudujääkidega taristus," rääkis Vaikla.

Hussar viitas, et lisaks Viimsi elanike arvu pidurdamisele keskendub uus üldplaneering ka uute töökohtade, koolide ja lasteaedade loomisele.