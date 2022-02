Kuninganna Elizabeth sai Covid-19

Briti kuninganna Elizabeth II nakatus koroonaviirusega, kuid tema haigussümptomid on nõrgad ja ta jätkab oma kohustuste täitmist, teatas Buckinghami palee pühapäeval.

"Kuninganna andis täna positiivse koroonatesti," teatas kuningapalee. "Tema majesteedil on kerge külmetushaiguse sümptomid. Ta kavatseb jätkata lähinädalatel oma kergemate kohustuste täitmist Windsori lossist," lisati teates.

95- aastane kuninganna on meditsiinilise järelelvalve all ning ta järgib kõiki kohaseid suuniseid, märgiti palee teates.

Kuninganna vanim poeg ja troonipärija prints Charles (73) loobus veebruaris osalemast üritusel, kuna oli teist korda saanud koroonaviiruse. Kuningapalee allikas ütles, et oli mõni päev varem kuningannaga kohtunud.

Kuninganna tervis on teravdatud tähelepanu all alates oktoobrist, kui ta pidi ootamatult ühe öö haiglas arstide järelevalve all veetma.

Eliszabeth II on maailma vanim ja kõige kauem võimul olnud monarh.