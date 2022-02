Rein Veidemanni rõõmustab uute nimede rohkus teenetemärkide saajate hulgas

Presidendi kantselei tegi esmaspäeval avalikuks 148 inimese nime, kes pälvivad tänavu Eesti Vabariigi teenetemärgi.

"Nimekiri on muljetavaldav! Eriti sellepärast, et seal on väga palju uusi nimesid," kommenteeris presidendi teenetemärkide nimekirja kultuuriteadlane ja kirjanik Rein Veidemann.

"Ootuspäraselt on esile tõstetud Punase Risti teenetemärgi saajad, sest kaks aastat on meid koroona vaevanud ja on nõudnud palju arstide ja õdede ja hooldajate vaeva," ütles Veidemann.

Veidemanni hinnangul jätab teenetemärkide saajate nimekiri arusaama, et president peab vajalikuks esile tõsta inimesi, keda oleme harjunud pidama taustajõududeks. "Nad on olnud rohkem tuntud kogukondades, aga mitte nimedena, kes on igapäevaselt pildil. Näiteks on kohalik ettevõtlus saanud rõhuasetuse," märkis Veidemann. "Muidugi on esindatud ka nomenklatuurne seltskond inimesi: olümpiavõitjad, kes on ühekordse teenega Eesti vabariigi ees hakkama saanud," ütles Veidemann.

Kolleegid ajakirjandusest said tunnustuse

Talle tegi väga head meelt, et kultuurivaldkonnast on saanud teenetemärgi ooperihelilooja, mõtleja ja esseist Jüri Reinvere. Ka Alo Põldmäe tunnustamine tegi Veidemannile rõõmu. "Kirjanikkonnast on tunnustuse pälvinud punkliikumise edendaja, luuletaja ja muusik Tõnu Trubetsky. Aga eks kirjandus saabki oma tunnustuse pigem kultuurkapitali auhindade kaudu," rääkis Veidemann.

"Hea meel on, et tunnustati Kuressaare teatri direktorit Piret Rauka, sest just olin seotud tema suure ettevõtmisega, Juhan Smuuli sajanda sünniaastapäeva tähistamisega. Loomulikult on rõõm kolleegide, ajakirjanike tunnustamise üle. Minu põlvkonnast on seal Tõnis Erilaid ja Renita Timak. Muidugi on rõõmustav ka igati särava ja isikupärase, meid kriisikolletes toimuva osas valgustava Anton Aleksejevi tunnustamine," rääkis Veidemann.