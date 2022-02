Karis asetas pärja vabadusvõitleja Hans Kulli hauale

Hans Kulli sai omakaitse ja enamlaste vahelises tulevahetus haavata 24. veebruaril 1918. aastal Võrus ja suri sama päeva õhtul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui aastakümneid arvati, et esimesena langes Eesti vabaduse eest Tallinnas Rannavärava lahingus omakaitse mees Johann Muischnek, siis kolm aastat tagasi avastas Vabadussõja Ajaloo Seltsi liige Ain Krillo, et see ei vasta tõele.

Hans Kulli haua leidsid möödunud aasta oktoobris Põltsamaa kalmistult kohalik noorkotkas Robin Martti Lääts ja koduloolane Rünno Savit.