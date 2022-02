Kallas: Telia ja Elisa samm on tervitatav

Telia Eesti ja Elisa otsustasid nimelt lõpetada koostöö Nord Print OÜ-ga, millele kuuluvad Eestis PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia ja mitmete teiste telekanalite edastamise õigused.

"Ma arvan, et see on väga tervitatav. See tähendab, et need firmad leiavad, et neil on ikkagi endal esiteks tööriistad, ja teiseks ka mingi roll. See on tõesti probleem, et Venemaa propaganda kanalid väga jõuliselt sellist sõjapropagandat esitavad. Ja see ka levib meil," kommenteeris Kallas.

"Eesti on demokraatlik õigusriik, mistõttu see õiguslik selgus on väga oluline. Nüüd riigikogus sai vastu võetud meediaseadus ja selle rakendamine, mis annavad aluse vaenulikku sisu edastava meediakanali leviku piiramiseks. Sellist alust varasemalt ei olnud. Iga riigi kogus on tagada, et tema meediaruumis ei kutsuta üles vihkamisele ega edastata sõjapropagandat. Aga Eesti on üks vabama ajakirjandusmaastikuga riike maailmas. Seega kõik sellised väga jõulised sammud peavad olema seadustega põhjendatud. Ja siin on väga oluline kvaliteetne uuriv ajakirjandus ja Eesti inimeste "meedia kirjaoskus"," kommenteeris Kallas.

Kallas ütles veel, et kui rääkida venekeelsete meediakanalite populaarsusest, siis jällegi positiivne on see, et viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud kohalike venekeelsete meediakanalite populaarsus ja usaldusväärsus.