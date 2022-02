Perearstidele teeb muret pikk Covid

WHO andmetel võib rääkida pikast Covidist siis, kui koroona põdemise järgselt on sümptomid kestnud vähemalt kaks kuud ning neid ei saa põhjendada mõne teise diagnoosiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartumaa perearst Tatjana Meister kuuleb selliseid kaebusi igapäevaselt.

"Inimesi, kellel on kaebusi Covidi põdemise järgselt, tuleb massiliselt, ma ütleksin praegu. Iga päev me näeme neid vastuvõtul. Kaebused on seinast seina, väga palju on kaebuseid. Vanuse kohta ma ei ole täheldanud erinevust. Naised kurdavad sagedamini, seda toob ka uuring välja, et naised kurdavad poole rohkem," ütles Meister.

Peamiselt kurdetakse kroonilist väsimust, füüsilise taluvuse langust, hingamisraskusi, põhjuseta südamekloppimist. Sagedad on ka keskendumisraskused või ärevuse ja depressiooni süvenemine.

"Meil eestis käib praegu uuring, mis näitab, et 40 protsenti inimestest, kes on kodus põdenud ja saanud ambulatoorset ravi, nende tervis ei ole taastunud pool aastat pärast covidi põdemist. Inimesed, kes põdesid raskelt ja olid haiglas, nendest pooled vastasid, et tervis on halb või ei ole taastunud," lausus Meister.

Raskelt põdenud haigete puhul tuleb lisaks pikale Covidile rääkida ka intensiivravi järgsest sündroomist.

Näiteks taastusraviosakonna patsient Tiiu Kelder sattus Covidiga haiglasse detsembri keskel, ent pole tänaseni koju jõudnud.

"Hakkasin otsast peale kõike õppima - liikumist, püsti tõusmist, maitsemeel oli mul ära tükk aega. Nüüd ma vähemalt saan iseendaga hakkama, riidesse panek. Ma õppisin isegi kirjutamist trükitähtedega, nii nõrk ma olin ja väsinud," rääkis ta.

N-ö pikka Covidit ei põe siiski vaid Tiiu sarnased intensiivravist taastujad. Mõningate uuringute järgi kannatab pika Covidi all lausa 10 protsenti kõigist nakatunutest.

TÜ Kliinikumi statsionaarse taastusravi osakonnajuhataja Aet Lukmann ütles, et see on meditsiinisüsteemile ja eriti perearstidele ülisuur koormus. "Ja kahtlemata, osa nendest jõuab ka taastusravile, eelkõige ambulatoorsele taastusravile,

ehk nad käivad taastusravil kodust vajaduse korral," sõnas Lukmann.