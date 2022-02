Sule: Covid-positiivsete paigutamine tavaosakonda pole ravi halvendanud

Urmas Sule sõnul on käesoleva koroonalaine eripära selles, et viimaste nädalate vaates on haiglates kasvanud nende haigete hulk, kellel on Covid-19 kaasuv haigus võrreldes nendega, kes vajavad ravi sümptomaatilise Covid-19-ga.

"Seega eri haiglates tulenevalt logistikast ja personalist me enam ammu ei hospitaliseeri patsiente, kellel on Covid-19 kaasuv haigus Covid-19 osakondadesse," ütles Sule ERR-ile.

"Peame haiglaraviressurssi kasutama mõistlikult, et tagada maksimaalne haiglaravi võimekus," põhjendas Sule haiglate valikut. "Ravitulemused pole halvenenud ja ressursikasutus on kindlasti paranenud. Saame patsiente paremini ravida. Ressursside all peame silmas nii personali kui ka haigla ruumiprogrammist tulenevaid võimalusi," rääkis Sule.

"Kui meil on 700 inimest haiglas, siis võitlus ei käi ainult selle nimel, kuidas Covid-19 haigetele tagada hea ravi, vaid meil on ka teiste patoloogiatega inimesed, keda tuleb võimalikult hästi ravida," selgitas Sule.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst Peep Talving ütles, et regionaalhaigla strateegia on jätkuvalt isoleerida kaasuva Covid-nakkusega haiged Covid-voodikohtadele, kui vähegi võimalik. "Kui Covid-19 osakonnad on täitunud, siis isoleeritakse muu haigusega ja kaasuva Covid-nakkusega haiged vastava eriala voodikohtadele võimalikult rangetes isolatsioonitingimustes," sõnas Talving.

Koolivaheaeg kaalukeeleks

Koroonahaigete haiglaravi Eestis on tõusutrendil: haiglaravi vajab esmaspäevase seisuga kokku 679 patsienti. Neist 25 on kolmanda astme intensiivravil ja neist omakorda 15 juhitaval hingamisel.

"Haiglaravis on keskmine patsient üle 70 aasta vana, ja seal statistikas on hulgas lapsi ja sünnitajaid," rääkis Sule.

Häid võtteid nakatumist pidurdada ei ole, kuid üks võte on see, et esmaspäeval alanud koolivaheajal ei tohiks lapsed vanavanemaid ei külastada, rõhutas Sule. Nii on võimalik hoida ära haiglaravi ülekoormus paari nädala pärast.