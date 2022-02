Valitsus soovib koroonatõendi kaotamisega oodata

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et teisipäevasl kabinetinõupidamisel pole plaanis arutada koroonapiirangute leevendamist, nagu näiteks koroonatõendi kaotamist.

"Oluline on oodata siin ära nakatumise selge langus. Esimesi märke me lõpuks näeme. Samuti oodata ära ka haiglate olukorra selge leevenemine, et saaksime leevendustega edasi liikuda," ütles Kiik.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles, et kuigi eelmisel nädalal oli nakatumiste arv veidi väiksem võis see olla tingitud ka sellest, et vabariigi aastapäeva tõttu käidi vähem testimas. Kui laste hulgas on nakatumine vähenemas siis vanemaealiste seas pole vähenemist näha.

"Eelnevatel nädalatel vanemaealiste seas haigestumine kasvas ja endiselt on haigestumine vanemaealiste hulgas kõrgel tasemel ehk et see võib meile veel haiglaravi koormust anda," rääkis Sepp.

Piirangute leevendamiseks tuleks Sepa sõnul oodata ära, millal väheneb koormus haiglatele. Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht Urmas Sule sõnul on praeguse koroonalaine eripäraks, et haiglates suureneb nende haigete hulk, kellel on koroona kaasuv haigus.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige ülemarst Peep Talving selgitas, et regionaalhaigla isoleerib võimalusel koroonahaiged Covid-osakondadesse.

"Kui Covid-osakonnad on täitunud, siis isoleeritakse muu juhtiva ja kaasuva Covid-nakkusega patsiendid vastava eriala voodikohtadele võimalikult rangetes isolatsioonitingimustes," ütles ta.

Hanna Sepa sõnul töötavad haiglad viimasel piiril.

"Koolivaheajal on väga oluline, et kindlasti on suur soov minna oma vanavanemaid külastama aga siiski tuleks olla ettevaatlik ja mõelda selle peale, et ei viiks haigust riskirühmadesse," ütles Sepp.

Nädala koroonastatistika näitab, et positiivsete testide hulk on langenud, ja haiglaravi vajadus on jäänud eelmise nädala tasemele.

Kui ülemöödunud nädalal lisandus üle 39 000 uue positiivset testi, siis sel nädalal 7500 vähem ehk ligi 32 000 positiivset testi.

Nädalaga suri 66 haigestunut.