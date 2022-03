Berliin: Saksamaa kaalub tuumajaamade eluea pikendamist

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles neljapäeval, et riik kaalub pikendada allesjäänud tuumajaamade eluiga. Berliin muretseb, et Moskva võib gaasitarneid vähendada.

Saksamaa plaanib praegu 2022. aastal sulgeda kõik tuumajaamad.

Saksamaa ringhääling uuris, kas Saksamaa plaanib pikendada kolme tuumaelektrijaama eluiga. "Ma ei välista seda täielikult, kuid esialgne uurimine on näidanud, et see ei aita meid," vastas Habeck.

Saksamaal on alles veel kolm tuumaelektrijaama. Kümme aastat tagasi otsustas riik tuumaenergiast loobuda. Kolm tuumajaama kuuluvad Saksamaa energiafirmadele.

Habecki sõnul juhtisid firmad tähelepanu sellele, et tuumajaamade eluea pikendamine ei aitaks riiki järgmisel talvehooajal. Habecki sõnul võib tekkida probleeme ka tuumajaamade kütusega varustamisel

Berliin teatas kolmapäeval, et pikendab söeenergia kasutamist riigis. "Pragmaatilisus peab ületama kõik poliitilised kohustused. Tarnekindlus peab olema tagatud," ütles Habeck.