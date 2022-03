Jaak Madison: Venemaa gaasist on saamas veregaas sarnaselt vereteemantidega

Venemaa-vastased sanktsioonid on mõjusad ja hämmastaval kombel rakendati neid kiiresti, kuid jäeti rahule Vladimir Putinile kuldmune munev hani, milleks on tolle režiimi fossiilkütuste eksport, kirjutab Jaak Madison.

Fossiilkütuste eksport moodustab umbes 40 protsenti Venemaa föderaaleelarvest, mis võimaldab suhteliselt nõrgal majandusel (võrreldav Hispaaniaga) investeerida miljardeid dollareid sõjaväkke. Sõjaväkke, mis hetkel muudab Ukraina linnu rusudeks, teeb lapsed orbudeks ja naised leskedeks, toetavad Euroopa riigid kaudselt rahaliselt.

Umbes 70 protsenti Venemaa gaasiekspordist läheb Euroopale, eelkõige Saksamaale. Praegu, pärast Venemaa sissetungi, ostab Euroopa rekordkogustes gaasi ja seda veel kõrgema hinnaga kui kunagi varem.

Sõja algusest saadik on maagaas kallinenud nüüdseks kaks korda. Putini režiimile tähendab see hädavajalikku sissetulekut, millega Venemaa majandust pinnal hoida ja sõjategevust finantseerida.

Me ei pea leppima väidetega, et ilma Vene gaasita me lihtsalt ei saa. Saame väga hästi, kui on tahtmist. Energianäljas Saksamaa saaks taasavada suletud tuumaelektrijaamad ja alustada uuesti kivisöe kaevandamisega. Need Euroopa ressursid ei ole otsa lõppenud, lihtsalt poliitiline tahe sundis nendest loobuma ja minema Putini gaasi peale üle.

Oleme ammu hoiatanud, et Euroopa ei saa sõltuda vaenuliku riigi tarnetest, eriti mis puudutab energiakindlust. Siin tuleks ka üle vaadata majandussuhted Hiinaga, mis sarnaselt Venemaaga tahab naabri vara, eelkõige Taiwani.

Venemaa on varem öelnud, et kliimaprojektid ei tohiks sanktsioonide alla langeda ehk siin peetakse silmas gaasi, mis peaks toimima eurooplaste ülemineku energiaallikana. Me ei saa rohepöörde hulluse nimel Ukrainat ohverdada.

Venemaa gaasist on saamas veregaas sarnaselt vereteemantidega, millega finantseeriti Aafrika sõdu. Kas Euroopa tahab ukrainlaste verd enda kätele? On ebamoraalne osta Venemaalt maagaasi samal ajal kui ukrainlased surevad. Vene gaasist loobumine, kuigi meilegi valulik, on hädavajalik. Gaasitorud Venemaalt tuleb kohe kinni keerata!