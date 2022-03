Rühm söögikohti ja baare lubab loobuda koroonameetmete järgimisest

Üheksa Tallinna kesklinna toidukohta ja baari, üks Tartu baar ja Narva ööklubi on alla kirjutanud algatusele, milles teatavad, et loobuvad järgmisel nädalal ise meelelahutusasutustele kehtivate koroonapiirangute järgimisest.

Algatusega ühinenud leiavad, et ööklubide, baaride ja restoranide kellaajaline piirang, mahupiirang ja koroonatõendi nõue ei ole enam õigustanud ning nad loobuvad nende meetmete järgimisest ja kontrollimisest alates 11. märtsist. Ühtlasi kutsuvad nad teisi meelelahutuspaiku sama tegema ehk avama oma uksed ilma kellaajalise- ja mahupiiranguta ning kõigile, sõltumata vaktsineerimisstaatusest.

"Loodame, et valitsus tuleb selle üleskutsega kaasa ja teatab juba ise ennetavalt, 10. märtsil toimuval valitsuse pressikonverentsil, et Eesti loobub koroonapiirangutest," lisavad meelelahutuskohad.

Teate koostajad märgivad, et vaadates koroonapiirangute olukorda mujal Euroopas, kus paljudes riikides on need kaotatud ning statistilisi näitajaid Eestis, on aeg Eesti meelelahutussektori eluspüsimiseks survestada valitsust teistest riikidest eeskuju võtma.

"Meelelahutus mängib olulist rolli inimeste vaimsele tervisele ja meelelahutus- ning toitlustussektor pakub tööd tuhandetele eestlastele," põhjendavad paigad oma sammu.

Praeguste koroonapiirangute kohaselt peavad meelelahutusasutused oma uksed sulgema hiljemalt kell 23, jälgida tuleb ruumis viibivate isikute hulka ning kanda maski, kui parasjagu ei sööda või jooda.

Teadaandega on ühinenud Ööklubi 9/11, Korsaar, Grand shisha, Kolmas Koht, Tartu Naiiv, restoran Oasis, Vegan inspiratsioon, Koht, Baila Bar, Labor ja Narva ööklubi Geneva.

Viimase nädalaga on koroonaviirusega nakatumise näidud langenud ja haiglaravivajadus hakanud tasapisi vähenema.