Venemaa VTB pank tõstis eluasemelaenu intressimäära 22,4 protsendile

Vene keskpank tõstis esmaspäeval intressimäära 20 protsendini, mis on viimase kahe kümnendi kõrgeim. VTB tõstis juba esmaspäeval eluasemelaenude intressimäära neljalt protsendilt 15,3 protsendini. VTB on Venemaal suuruselt teine pank.

VTB teatas, et pakub oma klientidele nüüd ka "laenupuhkust."

Sel nädalal on suured Venemaa pangad tõstnud eluasemelaenu intressimäärasid. Riigi suurim pank Sberbank tõstis selle 19 protsendini.

Venemaa majandust räsivad lääneriikide sanktsioonid.

Venemaal on paanika pankade sularahaautomaatide juures, rubla on läinud vabalangusse ja lennujaamades seisavad inimesed nõutult järjekorras, sest õhuruum on Vene lennukitele suletud.