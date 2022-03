Venemaa kauplused hakkavad piirama esmaste toidukaupade müüki

"Tööstus- ja kaubandusministeerium ning põllumajandusministeerium toetasid kaubandusorganisatsioonide algatust," teatas Venemaa tööstus- ja kaubandusministeerium.

Ministeerium selgitas, et selle meetme eesmärk on vähendada riski, et "spekulandid" ostavad kokku esmaseid toidukaupu, millele on tööstus- ja kaubandusministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja föderaalse monopolidevastase ametiga sõlmitud lepingute alusel kehtestatud minimaalne juurdehindlus.

Tööstus- ja kaubandusministeerium ütles, et paljudes piirkondades on juba registreeritud juhtumeid, kus selliseid kaupu osteti edasimüümise eesmärgil suures koguses.

Ministeerium lisas, et konkreetsed kaubad, millele piirangud tulevad, määrab jaekaupluste assotsiatsioon.

Alates märtsi algusest on Venemaal osade esmaste toidukaupade juurdehindlus jaekettides piiratud viie protsendiga. Mehhanism eeldab, et jaeketid võtavad vabatahtlikult kohustuse minimeerida juurdehindlust nelja esmase toidukauba kategooria puhul: piimatooted, pagaritooted, suhkur ja "boršikomplekti" köögiviljad.